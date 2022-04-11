https://ria.ru/20220411/pogoda-1782854328.html
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 11.04.2022
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за дождя, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:25
2022-04-11T10:25
2022-04-11T10:25
общество
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москва
погода
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за дождя, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Особое предупреждение о дожде в Москве действует с 21.00 понедельника до 10.00 вторника. В Подмосковье - тоже до 10 утра вторника, но с какого времени, не уточняется.
https://ria.ru/20220410/moskva-1782768883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, погода
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ливня