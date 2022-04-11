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В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 11.04.2022
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В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 11.04.2022
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за дождя, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:25
2022-04-11T10:25
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за дождя, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Особое предупреждение о дожде в Москве действует с 21.00 понедельника до 10.00 вторника. В Подмосковье - тоже до 10 утра вторника, но с какого времени, не уточняется.
https://ria.ru/20220410/moskva-1782768883.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода
10:25 11.04.2022
 
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ливня

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за дождя, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Особое предупреждение о дожде в Москве действует с 21.00 понедельника до 10.00 вторника. В Подмосковье - тоже до 10 утра вторника, но с какого времени, не уточняется.
Москворецкая набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
Вчера, 13:35
Москвичам пообещали дожди до утра четверга
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогода
 
 
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