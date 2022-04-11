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Операция по освобождению ДНР будет интенсифицирована, заявил Пушилин

Операция по освобождению ДНР будет интенсифицирована, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.04.2022

Операция по освобождению ДНР будет интенсифицирована, заявил Пушилин

Операция по освобождению Донецкой Народной Республики станет более интенсивной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T11:59

2022-04-11T11:59

2022-04-11T13:38

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 11 апр — РИА Новости. Операция по освобождению Донецкой Народной Республики станет более интенсивной, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Говоря об освобождении Мариуполя, Пушилин отметил, что, по разным докладам, на "Азовстали" остаются от полутора до трех тысяч националистов.Кроме того, сейчас власти проверяют информацию, что в рядах боевиков на предприятии присутствуют иностранцы."Мы не хотим быть голословными. Такая информация у нас есть, но эта информация требует подтверждения. Как только у нас будут неопровержимые доказательства, это все будет опубликовано", — заключил Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782515447.html

донецкая народная республика

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"Необходимо ускорить определенные шаги" – Пушилин об операции по освобождению ДНР Операция по освобождению территории Донецкой народной республики будет интенсифицирована, направления по которым необходимо ускорить шаги обозначены, сказал глава ДНР Денис Пушилин. "Сейчас операция будет интенсифицирована. Потому что чем больше мы затягиваем, тем больше гражданского населения просто страдает, находясь в заложниках ситуации. У нас обозначены направления по которым необходимо ускорить определённые шаги", - сказал Пушилин, общаясь с представителями иностранных СМИ. 2022-04-11T11:59 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, украина, донбасс