https://ria.ru/20220411/oruzhie-1783009943.html

Байден запретил наборы для самостоятельного сбора оружия

Байден запретил наборы для самостоятельного сбора оружия - РИА Новости, 11.04.2022

Байден запретил наборы для самостоятельного сбора оружия

Президент США Джо Байден объявил о запрете наборов для самостоятельного сбора оружия без серийных номеров. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T23:45

2022-04-11T23:45

2022-04-11T23:45

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил о запрете наборов для самостоятельного сбора оружия без серийных номеров.Как заявил Байден в Белом доме, оружейное лобби называет эту меру чрезмерной, но администрации не кажется, что такая характеристика применима к намерению положить конец возможности покупки набора без проверки покупателя. "Потери не поддаются подсчету", - сказал Байден о жертвах вооруженного насилия.Он продемонстрировал набор, из которого за полчаса без какой-либо подготовки можно "на кухне" собрать пистолет. Байден отметил, что шаги, направленные на запрет покупки оружия гражданам, которые, например, внесены в список членов террористических организаций, не является чрезмерными.Президент США настаивает на необходимости со стороны конгресса принять закон о проверке покупателей, а также запретить продажу винтовок с увеличенной вместительностью магазина. Он подчеркнул, что производители не должны иметь иммунитета против судебных исков, когда с их оружием совершаются преступления. На данный момент комплект для самостоятельного сбора пистолета, например марки Glock, предлагают множество интернет-продавцов за несколько сотен долларов, федеральной лицензии на оружие для приобретения не потребуется.Как сообщал ранее Белый дом, только за прошлый год правоохранители США при проведении уголовных расследований выявили 20 тысяч единиц незарегистрированного оружия. Давно обещанная Байденом инициатива запрещает производство и продажу наборов комплектующих, из которых покупатель, избавленный от необходимости проходить стандартные проверки безопасности, может в течение получаса собрать в домашних условиях готовое огнестрельное оружие без серийных номеров. Продавцы таких наборов должны будут также получить федеральную лицензию. Им вменяется в обязанность проводить проверки покупателей перед продажей.Ранее в январе Белый дом объявил о шагах администрации по снижению уровня вооруженного насилия: лицензию на оружие дадут только тем, у кого есть место для его хранения. Минюст тогда напомнил, что согласно требованиям, нарушением считается предоставление ложной информации при покупке оружия, умолчание об обнаруженном украденном или потерянном оружии, пренебрежение продавцом проверкой необходимых документов и записей о преступлениях перед передачей оружия, продажа или передача в руки лицу, которому запрещено владение, в том числе нерезиденту, а наличие защищенного места хранения оружия должно было подтверждено федеральной лицензией.Байден заявил о том, что в США "эпидемия вооруженного насилия", комментируя очередной случай массового расстрела в мае 2021 года. Всего в США случаев массовой стрельбы, когда пострадали или были убиты более 4 человек за 2021 год произошло 717 - такую цифру приводит портал Gun Violence Archive, собирающий статистику об инцидентах с применением огнестрельного оружия. За последние годы это самое большое число случаев массовой стрельбы. В 2020 году наблюдатели зафиксировали 611 таких инцидентов, годом ранее - 417, в 2018 - 336. По данным на 2014-2017 годы, количество инцидентов колебалось от 272 до 382 в год. Всего, по тем же данным, количество смертельных случаев в результате вооруженных нападений в 2022 году уже превысило 5 тысяч, что примерно составляет 50 погибших в день. Не так давно сообщалось о 12-летнем американце, застрелившем ровесника на пороге школы.

https://ria.ru/20220410/strelba-1782807815.html

сша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, джо байден