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В Брянской области повысили уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022
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В Брянской области повысили уровень террористической опасности
В Брянской области повысили уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022
В Брянской области повысили уровень террористической опасности
Высокий уровень террористической опасности установлен в Брянской области сроком на 15 суток в целях противодействия возникновению угроз террористического акта,... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:34
2022-04-11T17:40
общество
брянская область
украина
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БРЯНСК, 11 апр – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности установлен в Брянской области сроком на 15 суток в целях противодействия возникновению угроз террористического акта, сообщается в аккаунте ВКонтакте регионального правительства."Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности сроком на 15 суток с 14.00 11 апреля до 14.00 25 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что при установлении "желтого" уровня террористической опасности гражданам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на улице или в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность, предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.При нахождении в общественных зданиях, торговых центрах, вокзалах, аэропортах, обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре. Рекомендуется также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
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общество, брянская область, украина
17:34 11.04.2022 (обновлено: 17:40 11.04.2022)
 
В Брянской области повысили уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности установили в Брянской области на 15 суток

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЯНСК, 11 апр – РИА Новости. Высокий уровень террористической опасности установлен в Брянской области сроком на 15 суток в целях противодействия возникновению угроз террористического акта, сообщается в аккаунте ВКонтакте регионального правительства.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории Брянской области установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности сроком на 15 суток с 14.00 11 апреля до 14.00 25 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при установлении "желтого" уровня террористической опасности гражданам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения мест массового пребывания людей. При нахождении на улице или в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность, предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
При нахождении в общественных зданиях, торговых центрах, вокзалах, аэропортах, обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре. Рекомендуется также обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
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