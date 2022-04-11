https://ria.ru/20220411/opasnost-1782917764.html

В Воронежской области повысили уровень террористической опасности

В Воронежской области повысили уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022

В Воронежской области повысили уровень террористической опасности

В двух районах Воронежской области, граничащих с Украиной, — Кантемировском и Россошанском — повысили уровень террористической опасности, написал губернатор... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:55

2022-04-11T14:55

2022-04-11T15:28

общество

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В двух районах Воронежской области, граничащих с Украиной, — Кантемировском и Россошанском — повысили уровень террористической опасности, написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Он подчеркнул, что обстановка остается спокойной, власти и силовики полностью контролируют ситуацию.Гусев пояснил, что вопросы безопасности встали острее из-за возможных провокаций украинских националистов после начала российской спецоперации на Украине.Повышение уровня предполагает усиление работы органов безопасности, эта мера будет действовать в течение 15 суток.Он призвал граждан сообщать в силовые структуры о любых подозрительных личностях или оставленных предметах. Губернатор заверил, что у властей достаточно ресурсов, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность.Ранее в понедельник желтый уровень террористической опасности ввели также в Курской области.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

воронежская область

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Ольга Фомченкова

общество, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)