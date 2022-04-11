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В Воронежской области повысили уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022
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В Воронежской области повысили уровень террористической опасности
В Воронежской области повысили уровень террористической опасности - РИА Новости, 11.04.2022
В Воронежской области повысили уровень террористической опасности
В двух районах Воронежской области, граничащих с Украиной, — Кантемировском и Россошанском — повысили уровень террористической опасности, написал губернатор... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:55
2022-04-11T15:28
общество
воронежская область
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В двух районах Воронежской области, граничащих с Украиной, — Кантемировском и Россошанском — повысили уровень террористической опасности, написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Он подчеркнул, что обстановка остается спокойной, власти и силовики полностью контролируют ситуацию.Гусев пояснил, что вопросы безопасности встали острее из-за возможных провокаций украинских националистов после начала российской спецоперации на Украине.Повышение уровня предполагает усиление работы органов безопасности, эта мера будет действовать в течение 15 суток.Он призвал граждан сообщать в силовые структуры о любых подозрительных личностях или оставленных предметах. Губернатор заверил, что у властей достаточно ресурсов, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность.Ранее в понедельник желтый уровень террористической опасности ввели также в Курской области.
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общество, воронежская область, александр гусев (государственный служащий)
14:55 11.04.2022 (обновлено: 15:28 11.04.2022)
 
В Воронежской области повысили уровень террористической опасности

Уровень террористической опасности повысили в приграничных районах Воронежской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В двух районах Воронежской области, граничащих с Украиной, — Кантемировском и Россошанском — повысили уровень террористической опасности, написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах "желтого" уровня террористической опасности. Это средний уровень из трех существующих. Мера эта исключительно профилактическая", — уточнил чиновник.
Он подчеркнул, что обстановка остается спокойной, власти и силовики полностью контролируют ситуацию.
Гусев пояснил, что вопросы безопасности встали острее из-за возможных провокаций украинских националистов после начала российской спецоперации на Украине.
Повышение уровня предполагает усиление работы органов безопасности, эта мера будет действовать в течение 15 суток.
"Ограничения в повседневной жизни граждан это не влечет. Единственное, о чем я убедительно попрошу всех вас, уважаемые земляки, — это повысить свою бдительность", — продолжил Гусев.
Он призвал граждан сообщать в силовые структуры о любых подозрительных личностях или оставленных предметах. Губернатор заверил, что у властей достаточно ресурсов, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность.
Ранее в понедельник желтый уровень террористической опасности ввели также в Курской области.
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