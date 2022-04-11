https://ria.ru/20220411/mosvodostok-1783133514.html
Около 300 бригад "Мосводостока" готовы устранять скопления воды из-за дождя
Около 300 бригад "Мосводостока" готовы устранять скопления воды из-за дождя - РИА Новости, 12.04.2022
Около 300 бригад "Мосводостока" готовы устранять скопления воды из-за дождя
Около 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока" готовы в Москве к устранению скоплений воды из-за дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-11T11:37
2022-04-11T11:37
2022-04-12T15:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
мосводосток
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Около 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока" готовы в Москве к устранению скоплений воды из-за дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что по прогнозу синоптиков, дожди в городе сохранятся до четверга, наиболее интенсивные осадки ожидаются в понедельник в первой половине дня и в ночь на вторник. Наибольшее количество осадков выпадет на западе столицы."К устранению возможных временных скоплений воды готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, в единый диспетчерский центр, при скоплениях воды на дорогах и во дворах - в ГУП "Мосводосток" или в ГБУ "Гормост", если затопления есть в подземных переходах."Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки",- говорится в сообщении. .
https://ria.ru/20220405/voda-1781945757.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снегопад в москве, мосводосток, городское хозяйство москвы, москва
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Около 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока" готовы в Москве к устранению скоплений воды из-за дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что по прогнозу синоптиков, дожди в городе сохранятся до четверга, наиболее интенсивные осадки ожидаются в понедельник в первой половине дня и в ночь на вторник. Наибольшее количество осадков выпадет на западе столицы.
"К устранению возможных временных скоплений воды готовы около 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.
Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу района, в единый диспетчерский центр, при скоплениях воды на дорогах и во дворах - в ГУП "Мосводосток
" или в ГБУ "Гормост", если затопления есть в подземных переходах.
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки",- говорится в сообщении. .