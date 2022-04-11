https://ria.ru/20220411/lavrov-1782930684.html
Интервью Сергея Лаврова. Трансляция
Интервью Сергея Лаврова. Трансляция - РИА Новости, 11.04.2022
Интервью Сергея Лаврова. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров дает интервью телеканалу "Россия-1". РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:02
2022-04-11T16:02
2022-04-11T16:02
сергей лавров
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Глава МИД Сергей Лавров дает интервью телеканалу "Россия-1".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Интервью Сергея Лаврова телеканалу "Россия-1"
LIVE: Интервью Сергея Лаврова телеканалу "Россия-1"
2022-04-11T16:02
true
PT19M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, видео
Интервью Сергея Лаврова. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров дает интервью телеканалу "Россия-1".
2022-04-11T16:02
true
PT19M36S
Интервью Сергея Лаврова. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров дает интервью телеканалу "Россия-1".