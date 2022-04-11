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В Москве за сутки госпитализировали 115 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 115 больных COVID-19 - РИА Новости, 11.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 115 больных COVID-19
В Москве за сутки выявлено 589 новых случая COVID, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T12:42
2022-04-11T12:42
2022-04-11T12:42
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 589 новых случая COVID, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 589, 115 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 698, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в столице был выявлен 2 749 020 случай коронавируса, выздоровели 2 554 544 человек, умерло 42 910 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 90 человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва
В Москве за сутки госпитализировали 115 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 589 новых случаев COVID-19, умерло 19 человек
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
В Москве за сутки выявлено 589 новых случая COVID, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки 589, 115 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 698, 19 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в столице был выявлен 2 749 020 случай коронавируса, выздоровели 2 554 544 человек, умерло 42 910 человек.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 90 человек.