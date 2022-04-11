https://ria.ru/20220411/italiya-1782930931.html

Италия в этом году потеряет более 300 тысяч туристов из России и Украины

Италия в этом году потеряет более 300 тысяч туристов из России и Украины - РИА Новости, 11.04.2022

Италия в этом году потеряет более 300 тысяч туристов из России и Украины

Италия из-за политических событий недосчитается в этом году более 300 тысяч туристов из России и Украины, а это значит, что путешественники не оставят в стране... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:56

2022-04-11T16:56

2022-04-11T16:56

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РИМ, 11 апр — РИА Новости. Италия из-за политических событий недосчитается в этом году более 300 тысяч туристов из России и Украины, а это значит, что путешественники не оставят в стране около 180 миллионов евро, говорится в исследовании специализированного института Demoskopika.Как отмечается, от отдыха отказываются и сами итальянцы — 31 процент. "Десять процентов объясняют это тем, что опасаются последствий конфликта на Украине, восемь — беспокоятся из-за коронавируса и его новых штаммов. У 13 процентов респондентов ухудшилась экономическая ситуация в семье по сравнению с прошлым годом", — указывает институт.Одновременно Demoskopika отмечает "патриотический" тренд в итальянском туризме: девять из десяти отправляющихся в путешествие намерены провести его на территории страны.В конце марта Национальное агентство Италии по туризму рассказало об объемах трат российских туристов на Апеннинах в последние годы. В 2019 году их расходы превысили 980 миллионов евро. За 2021 год, по предварительным оценкам, россияне потратили в Италии 207 миллионов евро.

https://ria.ru/20220401/koronavirus-1781230544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, италия, россия, украина, санкции в отношении россии