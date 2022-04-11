https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782912184.html
Во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов
Во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов - РИА Новости, 11.04.2022
Во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов
Во Франции подвели итоги первого тура президентских выборов, свидетельствуют данные на сайте МВД страны. РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T14:28
2022-04-11T14:28
2022-04-11T14:54
в мире
выборы президента франции — 2022
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Во Франции подвели итоги первого тура президентских выборов, свидетельствуют данные на сайте МВД страны.Действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, его соперница, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 23,15 процента.На третьем месте оказался глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента, на четвертом — крайне правый политик, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,07 процента), замыкает пятерку кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,78 процента).По данным французского МВД, в выборах приняли участие почти 36 миллионов человек, что составляет 73,69 процента от числа зарегистрированных избирателей. Воздержаться от голосования предпочли почти 13 миллионов человек.Действительными признали 97,83 процента бюллетеней, еще 1,51 процента бланков оказались не заполнены.Второй тур президентских выборов пройдет 24 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, выборы президента франции — 2022, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
14:28 11.04.2022 (обновлено: 14:54 11.04.2022)
Во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов
Макрон набрал 27,84 процента голосов в первом туре президентских выборов во Франции
ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости.
Во Франции подвели итоги первого тура президентских выборов, свидетельствуют данные на сайте
МВД страны.
Действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, его соперница, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 23,15 процента.
На третьем месте оказался глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон
с 21,95 процента, на четвертом — крайне правый политик, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур
(7,07 процента), замыкает пятерку кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,78 процента).
По данным французского МВД, в выборах приняли участие почти 36 миллионов человек, что составляет 73,69 процента от числа зарегистрированных избирателей. Воздержаться от голосования предпочли почти 13 миллионов человек.
Действительными признали 97,83 процента бюллетеней, еще 1,51 процента бланков оказались не заполнены.
Второй тур президентских выборов пройдет 24 апреля.