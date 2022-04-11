https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782912184.html

Во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов

Во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов - РИА Новости, 11.04.2022

Во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов

Во Франции подвели итоги первого тура президентских выборов, свидетельствуют данные на сайте МВД страны. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:28

2022-04-11T14:28

2022-04-11T14:54

в мире

выборы президента франции — 2022

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости. Во Франции подвели итоги первого тура президентских выборов, свидетельствуют данные на сайте МВД страны.Действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84 процента голосов, его соперница, лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 23,15 процента.На третьем месте оказался глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 21,95 процента, на четвертом — крайне правый политик, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур (7,07 процента), замыкает пятерку кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,78 процента).По данным французского МВД, в выборах приняли участие почти 36 миллионов человек, что составляет 73,69 процента от числа зарегистрированных избирателей. Воздержаться от голосования предпочли почти 13 миллионов человек.Действительными признали 97,83 процента бюллетеней, еще 1,51 процента бланков оказались не заполнены.Второй тур президентских выборов пройдет 24 апреля.

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, выборы президента франции — 2022, франция, эммануэль макрон, марин ле пен