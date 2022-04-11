https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782859739.html

Марин Ле Пен: закаленный политик, мать троих детей и рок-н-рольщица

Марин Ле Пен: закаленный политик, мать троих детей и рок-н-рольщица - РИА Новости, 11.04.2022

Марин Ле Пен: закаленный политик, мать троих детей и рок-н-рольщица

Марин Ле Пен в очередной раз участвует в выборах президента Франции. Унаследовав от отца партию "Национальный фронт", она смогла сделать его третьей партией... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T10:45

2022-04-11T10:45

2022-04-11T10:45

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франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 11 апр – РИА Новости. Марин Ле Пен в очередной раз участвует в выборах президента Франции. Унаследовав от отца партию "Национальный фронт", она смогла сделать его третьей партией страны. Через что ей пришлось пройти и что у нее есть в жизни, кроме политики, - в материале РИА Новости.Глава теперь уже "Национального объединения" баллотируется уже в третий и последний раз. "Теперь я хочу выиграть", – заявляет она, но обещает завязать с президентскими амбициями в случае провала.По итогам подсчета 97% голосов Ле Пен отстает от действующего президента Франции Эммануэля Макрона на четыре процента (27,6% у Макрона против 23,41% у Ле Пен). Второй тур президентских выборов состоится 24 апреля.Ей 53 года. Судьбу Марион Анн Перрин Ле Пен, в крещении Марин, определил "Национальный Фронт". Эту правую суверенистскую партию основал ее отец в 1972 году. Дочь не осталась в тени яркой и неоднозначной фигуры Жана-Мари Ле Пена, продолжив семейное дело. Правда, не без разочарований, предательств и сложных отношений с близкими.Быть дочерью одиозного политика"Политика является частью моего существования", – признает сама Ле Пен.По ее собственным воспоминаниям, эта самая политика "брутально" и "жестоко" ворвалась в ее жизнь, когда ей было восемь лет. Неизвестные попытались взорвать их дом. Несколько килограммов взрывчатки разворотили здание, но семья Ле Пен не пострадала."Этой ночи ужаса было достаточно, чтобы я поняла, что мой отец занимается политикой", – вспоминает в своей автобиографии Марин.В лицее Флоран-Шмитт, где она училась, ей также пришлось окунуться во враждебную среду из-за политической ориентации отца, терпеть насмешки и оскорбления."Очень быстро я узнала жестокость политики, когда я была маленькой школьницей, – рассказала она на митинге в Реймсе. – Меня заставили платить за позицию моего отца".Самого Жана-Мари девочка видела редко, поэтому справлялась со сложностями в школе сама. Это подтверждают и слова отца: "Я думаю, что фамилия Ле Пен имеет преимущества и недостатки. В школе (у его детей - ред.) иногда были проблемы. Можно сказать, что дочери подвергались насмешкам, но ничего такого, что требовало бы вмешательства родителей".Известность семьи и связанные с ней скандалы неизбежно ставили под удар детей Ле Пен. Одним из таких эпизодов стал развод родителей.Ее мать Пьеретт оставила семейный очаг, когда Марин было 16 лет. Девочка узнала об этом на выходе из школы от своей сестры. Последовал громкий публичный развод. Позже в одном из номеров эротического журнала "Плейбой" от июля 1987 года ее мать позировала в образе раздетой горничной. Подружки Марин после этого забавлялись тем, что приносили ей эти журналы, а сама девушка отреклась от матери, заявив, что это хуже, чем потерять родителя.Дочери остались с отцом, разорвав связь с матерью на 15 лет.ОбразованиеПартийный билет в "Национальный фронт" Марин решила получить в 18 лет, но учиться пошла на юрфак. Тут тоже было нелегко. Высшие французские учебные заведения были переполнены левыми идеями. Национализм, в котором обвиняли партию ее отца, считался смешным и вульгарным пережитком прошлого."Несмотря на свое имя, она смогла успешно получить высшее образование", – говорил ее соратник Луи Альо, с которым Марин состояла в отношениях в зрелые годы.Окончив университет Пантеон-Ассас, девушка в 1990-х занималась адвокатской практикой. Коллеги ценили ее за упорство. Специальностью Марин была защита иммигрантов, не имеющих разрешения на проживание во Франции, - нетривиально для члена партии, которую противники осуждали за национализм."Она не получила никакого политического образования, совсем", – делится в интервью французскому Actu.fr ее отец.Но добавляет, что при этом "Марин прожила в политике". К политической стезе он готовил свою старшую дочь Мари-Каролин: посылал ее на обучение в Оксфорд и хотел ей доверить партию после себя. Но жизнь рассудила иначе.У руля партииВ 2011 году Марин Ле Пен избрали главой "Национального фронта". Сразу после этого ее отношения с отцом начали стремительно портиться.Чтобы получить власть и изменить Францию, нужно было избавиться от маргинального образа. Поэтому Марин взяла курс на смену "дьявольского" имиджа "Национального фронта".Сначала политик инициировала исключение отца из партии, а затем объявила о полном разрыве отношений с ним.На президентских выборах в 2012 году она заняла третье место, получив 18% голосов в первом туре – лучший на тот момент результат "Национального фронта".На президентских выборах 2017-го Марин удалось выйти во второй тур с 21,3 % голосов, где она проиграла Макрону с двукратным отставанием. К этой кампании политик сбросила 12 килограммов.В следующем году партия была переименована в "Национальное объединение".К нынешним выборам Марин пришла с умеренной и политкорректной программой, оставив на крайне правом фланге новичка в политике Эрика Земмура. Того самого, которому отдала свое предпочтение племянница Марин Марион Марешаль-Ле Пен, лишив тетю своей поддержки. Это не единственный неприятный сюрприз в эту предвыборную кампанию. Несколько ее близких соратников также переметнулись к Земмуру.Особенные отношения с РоссиейМарин Ле Пен несколько раз заявляла, что в присоединении Крыма к России нет ничего нелегального, поскольку оно состоялось в результате референдума. Политик неоднократно говорила о нежелании французов видеть Украину в составе ЕС.Ее видение будущего Евросоюза – это Европа суверенных наций, а не Соединенные Штаты Европы. Она отстаивала право французов решать, выходить ли стране из ЕС.Ле Пен выступала за союз с Россией и за ее включение в архитектуру европейской безопасности, которую не стоит путать с НАТО – воинственной милитаристской организацией, по ее мнению.На нынешнем этапе российско-европейского противостояния политик призывает к диалогу с Россией, чтобы не допустить полного поворота Москвы в сторону Китая.Поет и танцуетНесмотря на активную политическую карьеру, Марин не забывала и о личной жизни. У нее трое детей и два расторгнутых брака за плечами. Ле Пен – кошатница. Пишут, что она съехала из отчего дома именно потому, что ее бенгальцы не ужились с доберманами отца.Таблоиды утверждают, что Марин курит как паровоз, танцует рок-н-ролл и покоряет всех своей прямотой и заливистым смехом. Она любит петь, предпочитает творчество Далиды.Накануне голосования Ле Пен заявляла, что Франция готова к первому в своей истории женщине-президенту.

https://ria.ru/20220411/frantsiya-1782832410.html

https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html

https://ria.ru/20220410/vybory-1782807451.html

https://ria.ru/20220410/vybory-1782808865.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, марин ле пен, франция, выборы президента франции — 2022