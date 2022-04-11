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Бастрыкин поручил расследовать обстрел неонацистами "Точкой-У" Новоайдара - РИА Новости, 11.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220411/donbass-1782935004.html
Бастрыкин поручил расследовать обстрел неонацистами "Точкой-У" Новоайдара
Бастрыкин поручил расследовать обстрел неонацистами "Точкой-У" Новоайдара - РИА Новости, 11.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрел неонацистами "Точкой-У" Новоайдара
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства применения украинскими националистами комплекса "Точка-У" по... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:14
2022-04-11T17:18
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
лнр
новоайдар
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства применения украинскими националистами комплекса "Точка-У" по Новоайдару в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил зафиксировать и установить обстоятельства применения украинскими националистами ракеты "Точка-У" в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках расследования буду зафиксированы следы преступления, установлено подразделение Вооруженных сил Украины, действовавшее в указанном районе, а также должностные лица, ответственные за организацию преступления.По данным СК, украинские силовики обстреляли поселок Новоайдар в ЛНР, применив тактический ракетный комплекс "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Отмечается, что в результате этих преступных действий погибла 31-летняя женщина.
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новоайдар
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Кадры из Новоайдара после удара украинскими силовиками "Точкой-У"
Народная милиция ЛНР публикует видео с последствиями вчерашнего удара украинских силовиков "Точкой -У" по Новоайдару
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происшествия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, лнр, новоайдар, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
16:14 11.04.2022 (обновлено: 17:18 11.04.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать обстрел неонацистами "Точкой-У" Новоайдара

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать обстрел неонацистами "Точкой-У" Новоайдара в ЛНР

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства применения украинскими националистами комплекса "Точка-У" по Новоайдару в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил зафиксировать и установить обстоятельства применения украинскими националистами ракеты "Точка-У" в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках расследования буду зафиксированы следы преступления, установлено подразделение Вооруженных сил Украины, действовавшее в указанном районе, а также должностные лица, ответственные за организацию преступления.
По данным СК, украинские силовики обстреляли поселок Новоайдар в ЛНР, применив тактический ракетный комплекс "Точка-У" с кассетными боеприпасами. Отмечается, что в результате этих преступных действий погибла 31-летняя женщина.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛНРНовоайдарДонбассСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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