14:05 11.04.2022 (обновлено: 14:22 11.04.2022)
Один человек погиб при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР
Штаб обороны ДНР: один человек погиб и один получил ранения при обстреле ВСУ Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, один получил ранения в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой пострадали 12 домостроений. По ул. Первомайская погиб один мирный житель и еще один получил ранение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), скончался мужчина 1963 года рождения, пострадавший мужчина 1957 года рождения лишился ноги.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.