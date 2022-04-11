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Один человек погиб при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР

Один человек погиб при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 11.04.2022

Один человек погиб при обстреле украинскими войсками Ясиноватой в ДНР

Один мирный житель погиб, один получил ранения в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T14:05

2022-04-11T14:05

2022-04-11T14:22

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, один получил ранения в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ясиноватой пострадали 12 домостроений. По ул. Первомайская погиб один мирный житель и еще один получил ранение", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), скончался мужчина 1963 года рождения, пострадавший мужчина 1957 года рождения лишился ноги.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс