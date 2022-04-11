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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 11.04.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 9.45 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район Донецка, выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T10:09
2022-04-11T10:09
2022-04-11T10:09
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.45 (совпадает с мск) обстреляли Кировский район Донецка, выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... г. Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибром 152 мм