Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Кировскому району Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Кировскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел зафиксирован в 9.15 (совпадает с мск), велся со стороны населенного пункта Красногоровка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.