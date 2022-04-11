Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за 15 минут обстреляли Донецк и Докучаевск
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 - населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 08.55 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.