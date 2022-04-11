https://ria.ru/20220411/donbass-1782843847.html

Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:26

2022-04-11T09:26

2022-04-11T09:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

докучаевск

вооруженные силы украины

донбасс

днр

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 11 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.40 - населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 08.55 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

донецк (днр)

докучаевск

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), докучаевск, вооруженные силы украины, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр