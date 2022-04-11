https://ria.ru/20220411/dnr-1782841421.html

Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 197 единиц боеприпасов, в результате обстрелов один человек погиб и четверо... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:09

2022-04-11T09:09

2022-04-11T09:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 26 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 197 единиц боеприпасов, в результате обстрелов один человек погиб и четверо ранены, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)", - говорится в сводке представительства в Telegram-канале.Представительство заявило, что за сутки украинские войска выпустили по ДНР 197 единиц различных боеприпасов."За прошедшие сутки поступили сведения о погибшем и четырех раненых мирных жителях, в том числе ребенке", - сообщается в сводке.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия