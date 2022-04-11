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В МИД пообещали ответить на высылку дипломатов из Хорватии - РИА Новости, 11.04.2022
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В МИД пообещали ответить на высылку дипломатов из Хорватии
В МИД пообещали ответить на высылку дипломатов из Хорватии - РИА Новости, 11.04.2022
В МИД пообещали ответить на высылку дипломатов из Хорватии
Россия соответствующе ответит на высылку 18 российских дипломатов и шести сотрудников персонала посольства, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:24
2022-04-11T15:48
в мире
хорватия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей нестеренко
владимир путин
москва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия соответствующе ответит на высылку 18 российских дипломатов и шести сотрудников персонала посольства, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия даст соответствующий ответ", - сказала она.Ранее МИД Хорватии заявил, что высылает из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников посольства России.Российская дипломатическая миссия в Хорватии в понедельник подтвердила РИА Новости, что хорватский МИД потребовал вывезти из страны часть сотрудников. Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что Загреб вышлет несколько российских дипломатов в связи с событиями на Украине."Послу России (в Загребе Андрею Нестеренко) вручена нота, которой, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях... дипломатическое представительство РФ в Загребе будет снижено до уровня посольства Хорватии в Москве и выдвинуто требование, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ покинули Хорватию", - говорится в сообщении МИД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/vysylki-1782159516.html
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в мире, хорватия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей нестеренко, владимир путин, москва
15:24 11.04.2022 (обновлено: 15:48 11.04.2022)
 
В МИД пообещали ответить на высылку дипломатов из Хорватии

Захарова: Россия ответит на высылку Хорватией 18 дипломатов и шести сотрудников посольства

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия соответствующе ответит на высылку 18 российских дипломатов и шести сотрудников персонала посольства, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия даст соответствующий ответ", - сказала она.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:12
Высылки российских дипломатов закрывают окно отношений, заявил Песков
Ранее МИД Хорватии заявил, что высылает из страны 18 дипломатов и шесть административно-технических сотрудников посольства России.
Российская дипломатическая миссия в Хорватии в понедельник подтвердила РИА Новости, что хорватский МИД потребовал вывезти из страны часть сотрудников. Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что Загреб вышлет несколько российских дипломатов в связи с событиями на Украине.
"Послу России (в Загребе Андрею Нестеренко) вручена нота, которой, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях... дипломатическое представительство РФ в Загребе будет снижено до уровня посольства Хорватии в Москве и выдвинуто требование, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ покинули Хорватию", - говорится в сообщении МИД.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Посольство Словении в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 18:02
Словения объяснила высылку российских дипломатов стремлением к паритету
 
В миреХорватияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей НестеренкоВладимир ПутинМосква
 
 
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