https://ria.ru/20220411/biznes-1782953379.html

Путин поручил снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес

Путин поручил снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес - РИА Новости, 11.04.2022

Путин поручил снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес

Правительство России до 1 июня должно доложить о работе по снижению регуляторной и административной нагрузки на бизнес в РФ, сообщается на сайте Кремля со... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T17:21

2022-04-11T17:21

2022-04-11T17:21

экономика

россия

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство России до 1 июня должно доложить о работе по снижению регуляторной и административной нагрузки на бизнес в РФ, сообщается на сайте Кремля со ссылкой на перечень поручений президента России Владимира Путина."Правительству РФ совместно с правоохранительными органами и МЧС России обеспечить дальнейшее снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть подготовлен до 1 июня, далее – раз в полгода. Ответственные - премьер Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, врио главы МЧС Александр Чуприян.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, правительство рф