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Путин поручил снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес
Путин поручил снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес - РИА Новости, 11.04.2022
Путин поручил снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес
Правительство России до 1 июня должно доложить о работе по снижению регуляторной и административной нагрузки на бизнес в РФ, сообщается на сайте Кремля со... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T17:21
2022-04-11T17:21
2022-04-11T17:21
экономика
россия
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство России до 1 июня должно доложить о работе по снижению регуляторной и административной нагрузки на бизнес в РФ, сообщается на сайте Кремля со ссылкой на перечень поручений президента России Владимира Путина."Правительству РФ совместно с правоохранительными органами и МЧС России обеспечить дальнейшее снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес", - говорится в перечне поручений.Доклад должен быть подготовлен до 1 июня, далее – раз в полгода. Ответственные - премьер Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, врио главы МЧС Александр Чуприян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, правительство рф
Путин поручил снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес
Путин поручил правительству снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес