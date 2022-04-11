https://ria.ru/20220411/azovstal-1782921876.html

Басурин рассказал, как будут брать "Азовсталь" в Мариуполе

Басурин рассказал, как будут брать "Азовсталь" в Мариуполе - РИА Новости, 11.04.2022

Басурин рассказал, как будут брать "Азовсталь" в Мариуполе

Подразделения Донецкой Народной Республики не видят смысла штурмовать подземные укрепления завода "Азовсталь" в Мариуполе, нужно "обратиться к химическим... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:09

2022-04-11T15:09

2022-04-11T16:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

владимир путин

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781612311_0:194:3078:1925_1920x0_80_0_0_2847a5acf122f0f0ec9875c97268b388.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подразделения Донецкой Народной Республики не видят смысла штурмовать подземные укрепления завода "Азовсталь" в Мариуполе, нужно "обратиться к химическим войскам", заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире "Первого канала".По словам Басурина, сейчас никто не может точно оценить численность боевиков на заводе, "даже те нацики, которые там находятся". По предварительным данным, речь может идти о трех — четырех тысячах человек. Представитель ведомства подчеркнул, что это большая цифра для хорошо укрепленного района.Он добавил, что боевики постоянно пытаются прорвать окружение, но эти "попытки неудачные".При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

украина

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), владимир путин, украина, вооруженные силы украины, мариуполь