https://ria.ru/20220411/alrosa-1782926279.html

"Алроса" сообщила о сложностях при выплате купона по евробондам

"Алроса" сообщила о сложностях при выплате купона по евробондам - РИА Новости, 11.04.2022

"Алроса" сообщила о сложностях при выплате купона по евробондам

"Алроса" столкнулась с техническими сложностями при выплате купона по долларовым облигациям из-за попадания компании в санкционные списки, следует из сообщения... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T15:33

2022-04-11T15:33

2022-04-11T15:33

экономика

сша

великобритания

алроса

санкции

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Алроса" столкнулась с техническими сложностями при выплате купона по долларовым облигациям из-за попадания компании в санкционные списки, следует из сообщения производителя алмазов.Речь идет о выплате купона на сумму 11,625 миллиона долларов по облигациям на 500 миллионов долларов со ставкой купона 4,65% и погашением в 2024 году. Дата выплаты купона по данным евробондам - 9 апреля. На прошлой неделе, 5 апреля, компания сообщала о своей готовности к исполнению обязательств по данным облигациям."Седьмого апреля 2022 г. правительство США ввело блокирующие санкции в отношении Эмитента и Гаранта, включив АЛРОСА в так называемый SDN (Specially Designated Nationals) список. В совокупности с ранее введенными санкциями Великобритании это означает, что в настоящее время надлежащее исполнение обязательств по Облигациям технически невозможно", - сказано в сообщении компании.АК "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220324/sanktsii-1779864375.html

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Ольга Фомченкова

экономика, сша, великобритания, алроса, санкции, россия