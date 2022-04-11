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"Алроса" сообщила о сложностях при выплате купона по евробондам - РИА Новости, 11.04.2022
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"Алроса" сообщила о сложностях при выплате купона по евробондам
"Алроса" сообщила о сложностях при выплате купона по евробондам - РИА Новости, 11.04.2022
"Алроса" сообщила о сложностях при выплате купона по евробондам
"Алроса" столкнулась с техническими сложностями при выплате купона по долларовым облигациям из-за попадания компании в санкционные списки, следует из сообщения... РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T15:33
2022-04-11T15:33
экономика
сша
великобритания
алроса
санкции
россия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Алроса" столкнулась с техническими сложностями при выплате купона по долларовым облигациям из-за попадания компании в санкционные списки, следует из сообщения производителя алмазов.Речь идет о выплате купона на сумму 11,625 миллиона долларов по облигациям на 500 миллионов долларов со ставкой купона 4,65% и погашением в 2024 году. Дата выплаты купона по данным евробондам - 9 апреля. На прошлой неделе, 5 апреля, компания сообщала о своей готовности к исполнению обязательств по данным облигациям."Седьмого апреля 2022 г. правительство США ввело блокирующие санкции в отношении Эмитента и Гаранта, включив АЛРОСА в так называемый SDN (Specially Designated Nationals) список. В совокупности с ранее введенными санкциями Великобритании это означает, что в настоящее время надлежащее исполнение обязательств по Облигациям технически невозможно", - сказано в сообщении компании.АК "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.
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экономика, сша, великобритания, алроса, санкции, россия
15:33 11.04.2022
 
"Алроса" сообщила о сложностях при выплате купона по евробондам

"Алроса" сообщила о сложностях при выплате купона по евробондам из-за американских санкций

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Алроса" столкнулась с техническими сложностями при выплате купона по долларовым облигациям из-за попадания компании в санкционные списки, следует из сообщения производителя алмазов.
Речь идет о выплате купона на сумму 11,625 миллиона долларов по облигациям на 500 миллионов долларов со ставкой купона 4,65% и погашением в 2024 году. Дата выплаты купона по данным евробондам - 9 апреля. На прошлой неделе, 5 апреля, компания сообщала о своей готовности к исполнению обязательств по данным облигациям.
"Седьмого апреля 2022 г. правительство США ввело блокирующие санкции в отношении Эмитента и Гаранта, включив АЛРОСА в так называемый SDN (Specially Designated Nationals) список. В совокупности с ранее введенными санкциями Великобритании это означает, что в настоящее время надлежащее исполнение обязательств по Облигациям технически невозможно", - сказано в сообщении компании.
АК "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.
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