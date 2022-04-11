https://ria.ru/20220411/aktrisa-1782932537.html
СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ*
СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ* - РИА Новости, 11.04.2022
СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ*
Российские следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудят уголовное дело против украинской актрисы Андрианны Курилец за "социальную рекламу" в РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:05
2022-04-11T16:05
2022-04-11T19:43
происшествия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудят уголовное дело против украинской актрисы Андрианны Курилец за "социальную рекламу" в духе террористической организации ИГ* , сообщили РИА Новости в Следственном комитете.В ролике молодая женщина в народной одежде озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает серпом горло мужчине в военной форме."Председатель СК поручил ГСУ возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России", — сказали в ведомстве.Там подчеркнули, что ролик содержит явные человеконенавистнические выражения и угрозы.В СК намерены дать правовую оценку действиям актрисы.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220407/plennye-1782336614.html
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
16:05 11.04.2022 (обновлено: 19:43 11.04.2022)
СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ*
Глава СК Бастрыкин поручил завести дело на украинскую актрису Курилец за русофобский ролик