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СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ* - РИА Новости, 11.04.2022
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СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ*
СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ* - РИА Новости, 11.04.2022
СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ*
Российские следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудят уголовное дело против украинской актрисы Андрианны Курилец за "социальную рекламу" в РИА Новости, 11.04.2022
2022-04-11T16:05
2022-04-11T19:43
происшествия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудят уголовное дело против украинской актрисы Андрианны Курилец за "социальную рекламу" в духе террористической организации ИГ* , сообщили РИА Новости в Следственном комитете.В ролике молодая женщина в народной одежде озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает серпом горло мужчине в военной форме."Председатель СК поручил ГСУ возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России", — сказали в ведомстве.Там подчеркнули, что ролик содержит явные человеконенавистнические выражения и угрозы.В СК намерены дать правовую оценку действиям актрисы.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220407/plennye-1782336614.html
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происшествия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
16:05 11.04.2022 (обновлено: 19:43 11.04.2022)
 
СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ*

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело на украинскую актрису Курилец за русофобский ролик

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудят уголовное дело против украинской актрисы Андрианны Курилец за "социальную рекламу" в духе террористической организации ИГ* , сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
В ролике молодая женщина в народной одежде озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает серпом горло мужчине в военной форме.
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"Председатель СК поручил ГСУ возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России", — сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что ролик содержит явные человеконенавистнические выражения и угрозы.
В СК намерены дать правовую оценку действиям актрисы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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ПроисшествияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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