https://ria.ru/20220411/aktrisa-1782932537.html

СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ*

СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ* - РИА Новости, 11.04.2022

СК возбудит дело против украинской актрисы за рекламный ролик в духе ИГ*

Российские следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудят уголовное дело против украинской актрисы Андрианны Курилец за "социальную рекламу" в РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T16:05

2022-04-11T16:05

2022-04-11T19:43

происшествия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские следователи по поручению главы СК Александра Бастрыкина возбудят уголовное дело против украинской актрисы Андрианны Курилец за "социальную рекламу" в духе террористической организации ИГ* , сообщили РИА Новости в Следственном комитете.В ролике молодая женщина в народной одежде озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает серпом горло мужчине в военной форме."Председатель СК поручил ГСУ возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России", — сказали в ведомстве.Там подчеркнули, что ролик содержит явные человеконенавистнические выражения и угрозы.В СК намерены дать правовую оценку действиям актрисы.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220407/plennye-1782336614.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, следственный комитет россии (ск рф)