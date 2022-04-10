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Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 60% на 16.00 - РИА Новости, 10.04.2022
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Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 60% на 16.00
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 60% на 16.00 - РИА Новости, 10.04.2022
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 60% на 16.00
Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 16 часам составила 59,9%, свидетельствуют данные ЦИК республики. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T18:02
2022-04-10T18:02
в мире
южная осетия
выборы
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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 16 часам составила 59,9%, свидетельствуют данные ЦИК республики.Отмечается, что в Цхинвале проголосовали 56,6%, в Цхинвальском районе – 65,8%, в Знаурском районе – 68,2%, Дзауском районе – 66,9%, в городе Квайса – 55,9%, в Ленингорском районе – 64,1%.В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.
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в мире, южная осетия, выборы
18:02 10.04.2022
 
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 60% на 16.00

Явка на выборах президента Южной Осетии достигла почти 60% на 16.00 по московскому времени

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкВыборы в Южной Осетии
Выборы в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 16 часам составила 59,9%, свидетельствуют данные ЦИК республики.
Отмечается, что в Цхинвале проголосовали 56,6%, в Цхинвальском районе – 65,8%, в Знаурском районе – 68,2%, Дзауском районе – 66,9%, в городе Квайса – 55,9%, в Ленингорском районе – 64,1%.
В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.
Люди на выборах главы республики Южная Осетия на избирательном участке №6 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
17:46
Наблюдатели от СФ не зафиксировали нарушений на выборах в Южной Осетии
 
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