https://ria.ru/20220410/yavka-1782788355.html
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 60% на 16.00
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 60% на 16.00 - РИА Новости, 10.04.2022
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 60% на 16.00
Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 16 часам составила 59,9%, свидетельствуют данные ЦИК республики. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T18:02
2022-04-10T18:02
2022-04-10T18:02
в мире
южная осетия
выборы
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ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 16 часам составила 59,9%, свидетельствуют данные ЦИК республики.Отмечается, что в Цхинвале проголосовали 56,6%, в Цхинвальском районе – 65,8%, в Знаурском районе – 68,2%, Дзауском районе – 66,9%, в городе Квайса – 55,9%, в Ленингорском районе – 64,1%.В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.
https://ria.ru/20220410/vybory-1782786626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, выборы
Общая явка на выборах президента Южной Осетии составила почти 60% на 16.00
Явка на выборах президента Южной Осетии достигла почти 60% на 16.00 по московскому времени
ЦХИНВАЛ, 10 апр - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Южной Осетии к 16 часам составила 59,9%, свидетельствуют данные ЦИК республики.
Отмечается, что в Цхинвале проголосовали 56,6%, в Цхинвальском районе – 65,8%, в Знаурском районе – 68,2%, Дзауском районе – 66,9%, в городе Квайса – 55,9%, в Ленингорском районе – 64,1%.
В воскресенье 76 избирательных участков в республике и за ее пределами открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с московским), а закроются в 20.00.