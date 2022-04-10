В Литве осквернили два памятника советским солдатам
Памятники советским солдатам в литовских городах Шета и Куркляй облили краской
Полиция Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Памятники советским солдатам в Кедайняйском и Аникщяйском районах Литвы были облиты краской, сообщил департамент полиции Литвы.
"В городе Шета Кедайняйского района замечен облитый желтой и красной краской памятник солдату, поставленный в память о советских солдатах, погибших в боях с немецкой армией в годы Второй Мировой войны... В городе Куркляй Аникщяйского района желтой и синей краской окрашена скульптура советского солдата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция начала досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 312 УК Литвы.
Как сообщает Sputnik Литва, после начала спецоперации России на Украине в странах Запада, особенно в Балтии, начались регулярные атаки на советские памятники, а также российские дипломатические учреждения и даже на их сотрудников. Литовские власти не осуждают происходящее, напротив, агрессивно высказываются в адрес РФ, россиян и советского наследия.
Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил накрыть советские памятники флагами Украины и посадить рядом с ними подсолнухи, сообщает издание. В посольстве РФ в Вильнюсе заявили, что в республике объявляется "война" памяти людей, которые освободили Литву и другие европейские страны от немецко-фашистских захватчиков.
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