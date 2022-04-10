https://ria.ru/20220410/vandalizm-1782759211.html

В Литве осквернили два памятника советским солдатам

В Литве осквернили два памятника советским солдатам - РИА Новости, 10.04.2022

В Литве осквернили два памятника советским солдатам

Памятники советским солдатам в Кедайняйском и Аникщяйском районах Литвы были облиты краской, сообщил департамент полиции Литвы. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:44

2022-04-10T11:44

2022-04-10T11:44

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Памятники советским солдатам в Кедайняйском и Аникщяйском районах Литвы были облиты краской, сообщил департамент полиции Литвы."В городе Шета Кедайняйского района замечен облитый желтой и красной краской памятник солдату, поставленный в память о советских солдатах, погибших в боях с немецкой армией в годы Второй Мировой войны... В городе Куркляй Аникщяйского района желтой и синей краской окрашена скульптура советского солдата", - говорится в сообщении.Отмечается, что полиция начала досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 312 УК Литвы.Как сообщает Sputnik Литва, после начала спецоперации России на Украине в странах Запада, особенно в Балтии, начались регулярные атаки на советские памятники, а также российские дипломатические учреждения и даже на их сотрудников. Литовские власти не осуждают происходящее, напротив, агрессивно высказываются в адрес РФ, россиян и советского наследия.Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил накрыть советские памятники флагами Украины и посадить рядом с ними подсолнухи, сообщает издание. В посольстве РФ в Вильнюсе заявили, что в республике объявляется "война" памяти людей, которые освободили Литву и другие европейские страны от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20220408/memorial-1782530408.html

https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва, мид литвы, вторая мировая война (1939-1945)