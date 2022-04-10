РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Собянин рассказал о ходе масштабной весенней уборки в Москве
Собянин рассказал о ходе масштабной весенней уборки в Москве - РИА Новости, 12.04.2022
Собянин рассказал о ходе масштабной весенней уборки в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной весенней уборке в Москве и напомнил, что 16 апреля в городе пройдёт субботник. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-10T12:54
2022-04-12T15:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
сергей собянин
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной весенней уборке в Москве и напомнил, что 16 апреля в городе пройдёт субботник."В Москву пришло долгожданное тепло, и коммунальные службы в полную силу продолжают масштабную весеннюю уборку. Моют весь город, включая фасады жилых домов. Во дворах приводят в порядок детские и спортивные площадки, лавочки. Промывают дорожные знаки, тоннели, мосты. Отдельная работа - мойка памятников и подготовка фонтанов", - говорится в Telegram-канале мэра.Он также напомнил, что на 16 апреля запланирован традиционный городской субботник.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин
12:54 10.04.2022 (обновлено: 15:35 12.04.2022)
 

Собянин рассказал о ходе масштабной весенней уборки в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной весенней уборке в Москве и напомнил, что 16 апреля в городе пройдёт субботник.
Москву пришло долгожданное тепло, и коммунальные службы в полную силу продолжают масштабную весеннюю уборку. Моют весь город, включая фасады жилых домов. Во дворах приводят в порядок детские и спортивные площадки, лавочки. Промывают дорожные знаки, тоннели, мосты. Отдельная работа - мойка памятников и подготовка фонтанов", - говорится в Telegram-канале мэра.
Он также напомнил, что на 16 апреля запланирован традиционный городской субботник.
Сотрудник коммунальных служб во время уборки на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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