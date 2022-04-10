РИА Новости - события в Москве, России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио

https://ria.ru/20220410/uborka-1783132536.html

Собянин рассказал о ходе масштабной весенней уборки в Москве

Собянин рассказал о ходе масштабной весенней уборки в Москве - РИА Новости, 12.04.2022

Собянин рассказал о ходе масштабной весенней уборки в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной весенней уборке в Москве и напомнил, что 16 апреля в городе пройдёт субботник. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-10T12:54

2022-04-10T12:54

2022-04-12T15:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

сергей собянин

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабной весенней уборке в Москве и напомнил, что 16 апреля в городе пройдёт субботник."В Москву пришло долгожданное тепло, и коммунальные службы в полную силу продолжают масштабную весеннюю уборку. Моют весь город, включая фасады жилых домов. Во дворах приводят в порядок детские и спортивные площадки, лавочки. Промывают дорожные знаки, тоннели, мосты. Отдельная работа - мойка памятников и подготовка фонтанов", - говорится в Telegram-канале мэра.Он также напомнил, что на 16 апреля запланирован традиционный городской субботник.

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москва, общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин