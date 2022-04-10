https://ria.ru/20220410/sberbank-1782749497.html
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладам - РИА Новости, 10.04.2022
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладам, максимальная ставка по рублевому депозиту опустилась с 19 до 16 процентов, следует из информации на сайте кредитной... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T10:04
2022-04-10T10:04
2022-04-10T10:40
экономика
россия
сбербанк россии
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по вкладам, максимальная ставка по рублевому депозиту опустилась с 19 до 16 процентов, следует из информации на сайте кредитной организации."Сбербанк адаптировал условия по своим продуктам к рыночной ситуации. <…> Небольшие изменения коснулись и ставок по вкладам, при этом они по-прежнему остаются достаточно выгодными для наших клиентов", — прокомментировали РИА Новости в банке.Самая выгодная ставка доступна при наличии годовой подписки на сервисы по программе "СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн на срок до трех месяцев. Положить на счет можно от ста тысяч рублей.При этом на срок до полугода максимальная ставка составит 14 процентов, а до года — 12 процентов.На прошлой неделе ЦБ снизил ключевую ставку на три процентных пункта, до 17 процентов годовых. Сбер отреагировал на это, изменив значения для своих потребительских кредитов: теперь минимальная ставка для всех категорий заемщиков составит 19,9 процента.
https://ria.ru/20220323/dengi-1779669797.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, сбербанк россии
10:04 10.04.2022 (обновлено: 10:40 10.04.2022)
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Максимальная ставка по депозитам в Сбербанке в рублях снизилась с 19 до 16 процентов
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Сбербанк снизил ставки по вкладам, максимальная ставка по рублевому депозиту опустилась с 19 до 16 процентов, следует из информации на сайте
кредитной организации.
"Сбербанк адаптировал условия по своим продуктам к рыночной ситуации. <…> Небольшие изменения коснулись и ставок по вкладам, при этом они по-прежнему остаются достаточно выгодными для наших клиентов", — прокомментировали РИА Новости в банке.
Самая выгодная ставка доступна при наличии годовой подписки на сервисы по программе "СберПрайм+" и при открытии вклада онлайн на срок до трех месяцев. Положить на счет можно от ста тысяч рублей.
При этом на срок до полугода максимальная ставка составит 14 процентов, а до года — 12 процентов.
На прошлой неделе ЦБ снизил ключевую ставку на три процентных пункта, до 17 процентов годовых. Сбер отреагировал на это, изменив значения для своих потребительских кредитов: теперь минимальная ставка для всех категорий заемщиков составит 19,9 процента.