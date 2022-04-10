https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782782605.html

Советник Байдена назвал эффект от санкций для России реальной болью

Советник Байдена назвал эффект от санкций для России реальной болью - РИА Новости, 10.04.2022

Советник Байдена назвал эффект от санкций для России реальной болью

США ждут, что Россия из-за западных санкций к концу года перестанет входить в число крупнейших экономик мира, заявил помощник президента США по нацбезопасности... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T16:52

2022-04-10T16:52

2022-04-10T17:47

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

украина

санкции

джейк салливан

сша

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США ждут, что Россия из-за западных санкций к концу года перестанет входить в число крупнейших экономик мира, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы не должны недооценивать влияние санкций, которые уже были введены, включая двузначный удар по ВВП России в этом году и включая выпадение России из рядов крупнейших экономик мира к концу года. Так что боль реальная. Эффект реальный", - сказал Салливан в интервью ABC.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, санкции, джейк салливан, сша