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Советник Байдена назвал эффект от санкций для России реальной болью - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/sanktsii-1782782605.html
Советник Байдена назвал эффект от санкций для России реальной болью
Советник Байдена назвал эффект от санкций для России реальной болью - РИА Новости, 10.04.2022
Советник Байдена назвал эффект от санкций для России реальной болью
США ждут, что Россия из-за западных санкций к концу года перестанет входить в число крупнейших экономик мира, заявил помощник президента США по нацбезопасности... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T16:52
2022-04-10T17:47
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
украина
санкции
джейк салливан
сша
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США ждут, что Россия из-за западных санкций к концу года перестанет входить в число крупнейших экономик мира, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы не должны недооценивать влияние санкций, которые уже были введены, включая двузначный удар по ВВП России в этом году и включая выпадение России из рядов крупнейших экономик мира к концу года. Так что боль реальная. Эффект реальный", - сказал Салливан в интервью ABC.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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экономика, россия, украина, санкции, джейк салливан, сша
16:52 10.04.2022 (обновлено: 17:47 10.04.2022)
 
Советник Байдена назвал эффект от санкций для России реальной болью

Салливан: США ждут, что Россия к концу года перестанет входить в число крупнейших экономик

© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США ждут, что Россия из-за западных санкций к концу года перестанет входить в число крупнейших экономик мира, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы не должны недооценивать влияние санкций, которые уже были введены, включая двузначный удар по ВВП России в этом году и включая выпадение России из рядов крупнейших экономик мира к концу года. Так что боль реальная. Эффект реальный", - сказал Салливан в интервью ABC.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За что Россия борется на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияУкраинаСанкцииДжейк СалливанСША
 
 
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