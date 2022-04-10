16:52 10.04.2022 (обновлено: 17:47 10.04.2022)
Советник Байдена назвал эффект от санкций для России реальной болью
Салливан: США ждут, что Россия к концу года перестанет входить в число крупнейших экономик
© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США ждут, что Россия из-за западных санкций к концу года перестанет входить в число крупнейших экономик мира, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.