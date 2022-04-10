https://ria.ru/20220410/pogoda-1782748565.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 10.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Пасмурная сырая погода с температурой до плюс 10 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:59
2022-04-10T09:59
2022-04-10T14:19
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пасмурная сырая погода с температурой до плюс 10 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода обусловится волновым атмосферным фронтом, застрявшим в параллельных потоках, поэтому сохранится пасмурная сырая погода. Облачно, морось, небольшой дождь, ветер северных румбов, 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 8-10, в Подмосковье плюс 6-11 градусов, это практически соответствует климатической норме этого времени года", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220402/pogoda-1781436262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец
09:59 10.04.2022 (обновлено: 14:19 10.04.2022)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал москвичам пасмурную сырую погоду в воскресенье