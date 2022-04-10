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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 10.04.2022
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 10.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Пасмурная сырая погода с температурой до плюс 10 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:59
2022-04-10T14:19
общество
московская область (подмосковье)
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пасмурная сырая погода с температурой до плюс 10 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода обусловится волновым атмосферным фронтом, застрявшим в параллельных потоках, поэтому сохранится пасмурная сырая погода. Облачно, морось, небольшой дождь, ветер северных румбов, 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 8-10, в Подмосковье плюс 6-11 градусов, это практически соответствует климатической норме этого времени года", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец
09:59 10.04.2022 (обновлено: 14:19 10.04.2022)
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал москвичам пасмурную сырую погоду в воскресенье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПочки на ветке и капли дождя
Почки на ветке и капли дождя - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Почки на ветке и капли дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пасмурная сырая погода с температурой до плюс 10 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода обусловится волновым атмосферным фронтом, застрявшим в параллельных потоках, поэтому сохранится пасмурная сырая погода. Облачно, морось, небольшой дождь, ветер северных румбов, 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 8-10, в Подмосковье плюс 6-11 градусов, это практически соответствует климатической норме этого времени года", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваПогодаЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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