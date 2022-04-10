https://ria.ru/20220410/pogoda-1782748565.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 10.04.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Пасмурная сырая погода с температурой до плюс 10 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T09:59

2022-04-10T09:59

2022-04-10T14:19

общество

московская область (подмосковье)

москва

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пасмурная сырая погода с температурой до плюс 10 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода обусловится волновым атмосферным фронтом, застрявшим в параллельных потоках, поэтому сохранится пасмурная сырая погода. Облачно, морось, небольшой дождь, ветер северных румбов, 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 8-10, в Подмосковье плюс 6-11 градусов, это практически соответствует климатической норме этого времени года", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220402/pogoda-1781436262.html

московская область (подмосковье)

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец