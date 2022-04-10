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В ДНР заявили, что используют против украинских боевиков трофейное оружие
В ДНР заявили, что используют против украинских боевиков трофейное оружие - РИА Новости, 10.04.2022
В ДНР заявили, что используют против украинских боевиков трофейное оружие
Заместитель командира сотой бригады Народной милиции Донецкой народной Республики Александр Лаевский рассказал журналистам, что его подразделения используют... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T20:23
2022-04-10T20:23
2022-04-10T20:23
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украина
днр
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Заместитель командира сотой бригады Народной милиции Донецкой народной Республики Александр Лаевский рассказал журналистам, что его подразделения используют трофейное вооружение в боях против украинских боевиков."Это те трофеи, которые были приобретены в той же Волновахе. На данный момент - в Марьинке. Это вооружение, которое было против нас. Это вооружение вооруженных сил Украины. Конечно, были. Поражение было. И танки мы их подбивали. Много их вооружения взяли. Вон, оно сейчас у нас на вооружении есть. У нас есть, в частности, трофейные танки, которые были забраны в Волновахе. Они сейчас служат нам, эти танки. Из NLAW нами пока ничего уничтожено не было. А комплексы эти у нас имеются, но пока ими не работаем", - сказал Лаевский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
В ДНР заявили, что используют против украинских боевиков трофейное оружие
В Народной милиции ДНР сказали, что используют против украинских боевиков трофейное оружие