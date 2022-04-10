https://ria.ru/20220410/oruzhie-1782801100.html

В ДНР заявили, что используют против украинских боевиков трофейное оружие

В ДНР заявили, что используют против украинских боевиков трофейное оружие - РИА Новости, 10.04.2022

В ДНР заявили, что используют против украинских боевиков трофейное оружие

Заместитель командира сотой бригады Народной милиции Донецкой народной Республики Александр Лаевский рассказал журналистам, что его подразделения используют... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T20:23

2022-04-10T20:23

2022-04-10T20:23

в мире

украина

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781554268_0:0:2963:1667_1920x0_80_0_0_86d58bf92eb6b36dd7162ccbcf02c00c.jpg

ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Заместитель командира сотой бригады Народной милиции Донецкой народной Республики Александр Лаевский рассказал журналистам, что его подразделения используют трофейное вооружение в боях против украинских боевиков."Это те трофеи, которые были приобретены в той же Волновахе. На данный момент - в Марьинке. Это вооружение, которое было против нас. Это вооружение вооруженных сил Украины. Конечно, были. Поражение было. И танки мы их подбивали. Много их вооружения взяли. Вон, оно сейчас у нас на вооружении есть. У нас есть, в частности, трофейные танки, которые были забраны в Волновахе. Они сейчас служат нам, эти танки. Из NLAW нами пока ничего уничтожено не было. А комплексы эти у нас имеются, но пока ими не работаем", - сказал Лаевский.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, днр