https://ria.ru/20220410/obstrel-1782777030.html
Украинские войска обстреляли Спартак в ДНР
Украинские войска обстреляли Спартак в ДНР - РИА Новости, 10.04.2022
Украинские войска обстреляли Спартак в ДНР
Украинские войска в 14.55 обстреляли населенный пункт Спартак в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, заявило... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:38
2022-04-10T15:38
2022-04-10T15:38
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 обстреляли населенный пункт Спартак в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Спартак: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Спартак в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Спартака украинскими войсками