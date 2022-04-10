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В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 10.04.2022
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В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 10.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 742 новых случая COVID, умерли 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:34
2022-04-10T11:51
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
общество
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 742 новых случая COVID, умерли 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 742, 129 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 568, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в столице был выявлен 2 748 431 случай коронавируса, выздоровели 2 553 846 человек, умер 42 891 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 93 человека.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, москва
11:34 10.04.2022 (обновлено: 11:51 10.04.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявили 742 новых случая COVID-19, умерли 18 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 742 новых случая COVID, умерли 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки 742, 129 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 568, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в столице был выявлен 2 748 431 случай коронавируса, выздоровели 2 553 846 человек, умер 42 891 человек.
Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 93 человека.
 
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