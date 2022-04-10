https://ria.ru/20220410/koronavirus-1782758164.html

В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 10.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 129 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 742 новых случая COVID, умерли 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:34

2022-04-10T11:34

2022-04-10T11:51

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 742 новых случая COVID, умерли 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 742, 129 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 568, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в столице был выявлен 2 748 431 случай коронавируса, выздоровели 2 553 846 человек, умер 42 891 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 93 человека.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, общество, москва