https://ria.ru/20220410/koronavirus-1782757969.html

В России за сутки госпитализировали 1457 человек с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 1457 человек с коронавирусом - РИА Новости, 10.04.2022

В России за сутки госпитализировали 1457 человек с коронавирусом

За сутки в РФ госпитализированы 1457 человек с коронавирусом, на 56,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:33

2022-04-10T11:33

2022-04-10T11:33

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 1457 человек с коронавирусом, на 56,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1457 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 56,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в России выявлено 13 056 новых случаев COVID-19, скончались 259 человек."Выявлено 13 056 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 259 человек", - говорится в сообщении.

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество