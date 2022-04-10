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В России за сутки госпитализировали 1457 человек с коронавирусом
В России за сутки госпитализировали 1457 человек с коронавирусом - РИА Новости, 10.04.2022
В России за сутки госпитализировали 1457 человек с коронавирусом
За сутки в РФ госпитализированы 1457 человек с коронавирусом, на 56,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:33
2022-04-10T11:33
2022-04-10T11:33
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 1457 человек с коронавирусом, на 56,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций за сутки составило 1457 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 56,5%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.За сутки в России выявлено 13 056 новых случаев COVID-19, скончались 259 человек."Выявлено 13 056 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 259 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество
В России за сутки госпитализировали 1457 человек с коронавирусом
За сутки в России выявили 13 056 новых случаев COVID-19, умерли 259 человек