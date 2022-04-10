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Явка на президентских выборах во Франции превысила 25 процентов

Явка на президентских выборах во Франции превысила 25 процентов - РИА Новости, 10.04.2022

Явка на президентских выборах во Франции превысила 25 процентов

Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 12:00 (13:00 мск) составила 25,48 процента, сообщает МВД Пятой республики. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T13:26

2022-04-10T13:26

2022-04-10T17:18

в мире

франция

анн идальго

жан-люк меланшон

эрик земмур

эммануэль макрон

марин ле пен

валери пекресс

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ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 12:00 (13:00 мск) составила 25,48 процента, сообщает МВД Пятой республики.К этому же времени аналогичный показатель в первом туре выборов в 2017 году был на уровне 28,54 процента — на три процента больше, чем на нынешнем голосовании. В 2012 году в первом туре выборов к 13:00 мск на участки пришли 28,3 процента избирателей.Перед выборами эксперты высказывали опасения, что явка может быть низкой.Избирательные участки на материковой части страны открылись в воскресенье 08:00 (09:00 мск). Последние закроются в 20:00 (21:00 мск). После этого опубликуют данные exit poll и предварительные результаты голосования. До этого времени обнародование такой информации запрещено. В субботу голосование на выборах проходило в некоторых островных департаментах Франции из-за разницы в часовых поясах.Президента Пятой республики избирают на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50 процентов плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго "Социалистов", член партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо и другие.

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, анн идальго, жан-люк меланшон, эрик земмур, эммануэль макрон, марин ле пен, валери пекресс