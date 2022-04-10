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Явка на президентских выборах во Франции превысила 25 процентов - РИА Новости, 10.04.2022
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Явка на президентских выборах во Франции превысила 25 процентов
Явка на президентских выборах во Франции превысила 25 процентов - РИА Новости, 10.04.2022
Явка на президентских выборах во Франции превысила 25 процентов
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 12:00 (13:00 мск) составила 25,48 процента, сообщает МВД Пятой республики. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T13:26
2022-04-10T17:18
в мире
франция
анн идальго
жан-люк меланшон
эрик земмур
эммануэль макрон
марин ле пен
валери пекресс
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ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 12:00 (13:00 мск) составила 25,48 процента, сообщает МВД Пятой республики.К этому же времени аналогичный показатель в первом туре выборов в 2017 году был на уровне 28,54 процента — на три процента больше, чем на нынешнем голосовании. В 2012 году в первом туре выборов к 13:00 мск на участки пришли 28,3 процента избирателей.Перед выборами эксперты высказывали опасения, что явка может быть низкой.Избирательные участки на материковой части страны открылись в воскресенье 08:00 (09:00 мск). Последние закроются в 20:00 (21:00 мск). После этого опубликуют данные exit poll и предварительные результаты голосования. До этого времени обнародование такой информации запрещено. В субботу голосование на выборах проходило в некоторых островных департаментах Франции из-за разницы в часовых поясах.Президента Пятой республики избирают на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50 процентов плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго "Социалистов", член партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо и другие.
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60
в мире, франция, анн идальго, жан-люк меланшон, эрик земмур, эммануэль макрон, марин ле пен, валери пекресс
13:26 10.04.2022 (обновлено: 17:18 10.04.2022)
 
Явка на президентских выборах во Франции превысила 25 процентов

Явка в первом туре выборов президента Франции к 13:00 мск составила 25,48 процента

© REUTERS / Sarah MeyssonnierЖенщина держит бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже
Женщина держит бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Женщина держит бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 12:00 (13:00 мск) составила 25,48 процента, сообщает МВД Пятой республики.
К этому же времени аналогичный показатель в первом туре выборов в 2017 году был на уровне 28,54 процента — на три процента больше, чем на нынешнем голосовании. В 2012 году в первом туре выборов к 13:00 мск на участки пришли 28,3 процента избирателей.
Первый тур президентских выборов во Франции
© AFP 2022 / Kena Betancur

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

Плакаты кандидатов в президенты Франции на избирательном участке во Французском лицее в Нью-Йорке
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
© REUTERS / Francois Nascimbeni

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

Мужчина на избирательном участке в Реймсе во время первого тура президентских выборов во Франции
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
© AFP 2022 / Christophe Simon

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

Женщина берет бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
3 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Christophe Simon
© AFP 2022 / Ludovic Marin

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Голосование в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Ле-Туке
4 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
© AFP 2022 / Ali Al Daher

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

Голосование во время первого тура президентских выборов во Франции на избирательном участке во французском департаменте Майот
5 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
© AFP 2022 / Jack Guez

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

Ребенок на избирательном участке в израильском Тель-Авиве во время голосования в первом туре выборов президента Франции
6 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© AFP 2022 / Jack Guez
© AFP 2022 / Thomas Coex

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

Мэр Парижа Анн Идальго голосует во время президентских выборов во Франции
7 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
© REUTERS / Denis Balibouse

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

Жан-Люк Меланшон голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
8 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
© REUTERS / Yves Herman

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

Эрик Земмур голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже
9 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
© REUTERS / Christinne Muschi

Ближе к полудню на разных участках в Париже выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

Граждане Франции ждут в очереди, чтобы проголосовать в первом туре президентских выборов в Канаде
10 из 14

Ближе к полудню на разных участках в Париже выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
© REUTERS / Pascal Rossignol

Прежде чем войти на избирательный участок, Марин Ле Пен какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции
11 из 14

Прежде чем войти на избирательный участок, Марин Ле Пен какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
© REUTERS / Thibault Camus

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

Президент Франции Эммануэль Макрон покидает кабинку для голосования во время первого тура президентских выборов
12 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
© РИА Новости / Виктория Буданова

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

Люди стоят в очереди на избирательный участок в Париже
13 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© РИА Новости / Виктория Буданова
© REUTERS / Johanna Geron

После закрытия участков будут обнародованы данные exit poll и предварительные результаты голосования. До этого времени их публикация запрещена.

Монах-траппист во время голосования в первом туре президентских выборов во Франции
14 из 14

После закрытия участков будут обнародованы данные exit poll и предварительные результаты голосования. До этого времени их публикация запрещена.

© REUTERS / Johanna Geron
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
3 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Christophe Simon
4 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
5 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
6 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© AFP 2022 / Jack Guez
7 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
8 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
9 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
10 из 14

Ближе к полудню на разных участках в Париже выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
11 из 14

Прежде чем войти на избирательный участок, Марин Ле Пен какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
12 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
13 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© РИА Новости / Виктория Буданова
14 из 14

После закрытия участков будут обнародованы данные exit poll и предварительные результаты голосования. До этого времени их публикация запрещена.

© REUTERS / Johanna Geron
Перед выборами эксперты высказывали опасения, что явка может быть низкой.
Избирательные участки на материковой части страны открылись в воскресенье 08:00 (09:00 мск). Последние закроются в 20:00 (21:00 мск). После этого опубликуют данные exit poll и предварительные результаты голосования. До этого времени обнародование такой информации запрещено. В субботу голосование на выборах проходило в некоторых островных департаментах Франции из-за разницы в часовых поясах.
Президента Пятой республики избирают на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50 процентов плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.
В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. В их числе действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго "Социалистов", член партии "Европа — Экология — Зеленые" Янник Жадо и другие.
 
В миреФранцияАнн ИдальгоЖан-Люк МеланшонЭрик ЗеммурЭммануэль МакронМарин Ле ПенВалери Пекресс
 
 
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