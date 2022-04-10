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Меланшон и Пекресс проголосовали на президентских выборах во Франции - РИА Новости, 10.04.2022
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Меланшон и Пекресс проголосовали на президентских выборах во Франции
Меланшон и Пекресс проголосовали на президентских выборах во Франции - РИА Новости, 10.04.2022
Меланшон и Пекресс проголосовали на президентских выборах во Франции
Кандидаты в президенты Франции - лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и Валери Пекресс от "Республиканцев" - проголосовали в... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T12:28
2022-04-10T12:36
в мире
франция
жан-люк меланшон
валери пекресс
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Кандидаты в президенты Франции - лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и Валери Пекресс от "Республиканцев" - проголосовали в воскресенье утром в первом туре выборов.Около 10.45 (11.45 мск) Меланшон прибыл для голосования в одну из школ Марселя. Согласно прямой трансляции, которую ведет телеканал BFMTV, он стоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко общался с французами, которые в это время находились на участке и подходили к нему поприветствовать. Меланшон не делал никаких заявлений для журналистов.Пекрес же голосовала около 11.00 (12.00 мск) в департаменте Ивелин (парижский регион). Как и Меланшон, под вспышки камер она опустила бюллетень в урну, однако воздержалась от каких-то заявлений.Первой из кандидатов в президенты проголосовала Анн Идальго, которая баллотируются на президентский пост от партии "Социалисты".С утра на избирательных участках побывали премьер-министр Жан Кастекс, он проголосовал в коммуне Прад на юге Франции, его предшественник на этом посту Эдуар Филипп, который сейчас является мэром Гавра. В 16 округе Парижа свой голос отдал экс-президент Франции Николя Саркози. Позднее проголосовал и другой бывший президент Франсуа Олланд.Участки на материковой части Франции открылись в воскресенье 08.00 (09.00 мск). В большинстве французских коммун проголосовать можно будет до 19.00 (20.00 мск). А в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, избирательные участки будут работать до 20.00 (21.00 мск). После закрытия участков должны быть опубликованы данные exit poll и предварительные результаты голосования.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. Среди них – действующий президент страны, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс и другие.
https://ria.ru/20220410/vybory-1782531032.html
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в мире, франция, жан-люк меланшон, валери пекресс, эммануэль макрон, марин ле пен
12:28 10.04.2022 (обновлено: 12:36 10.04.2022)
 
Меланшон и Пекресс проголосовали на президентских выборах во Франции

Кандидаты в президенты Франции Жан-Люк Меланшон и Валери Пекресс проголосовали на выборах

© AFP 2022 / Christophe SimonЖан-Люк Меланшон голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
Жан-Люк Меланшон голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / Christophe Simon
Жан-Люк Меланшон голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Кандидаты в президенты Франции - лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и Валери Пекресс от "Республиканцев" - проголосовали в воскресенье утром в первом туре выборов.
Около 10.45 (11.45 мск) Меланшон прибыл для голосования в одну из школ Марселя. Согласно прямой трансляции, которую ведет телеканал BFMTV, он стоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко общался с французами, которые в это время находились на участке и подходили к нему поприветствовать. Меланшон не делал никаких заявлений для журналистов.
Пекрес же голосовала около 11.00 (12.00 мск) в департаменте Ивелин (парижский регион). Как и Меланшон, под вспышки камер она опустила бюллетень в урну, однако воздержалась от каких-то заявлений.
Первой из кандидатов в президенты проголосовала Анн Идальго, которая баллотируются на президентский пост от партии "Социалисты".
С утра на избирательных участках побывали премьер-министр Жан Кастекс, он проголосовал в коммуне Прад на юге Франции, его предшественник на этом посту Эдуар Филипп, который сейчас является мэром Гавра. В 16 округе Парижа свой голос отдал экс-президент Франции Николя Саркози. Позднее проголосовал и другой бывший президент Франсуа Олланд.
Участки на материковой части Франции открылись в воскресенье 08.00 (09.00 мск). В большинстве французских коммун проголосовать можно будет до 19.00 (20.00 мск). А в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, избирательные участки будут работать до 20.00 (21.00 мск). После закрытия участков должны быть опубликованы данные exit poll и предварительные результаты голосования.
Подготовка избирательного участка к предстоящим президентским выборам во Франции - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
00:11
Процедура выборов президента Франции
Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.
В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. Среди них – действующий президент страны, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс и другие.
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