17:29 10.04.2022 (обновлено: 17:37 10.04.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: украинские силовики выпустили по Ясиноватой десять ракет из "Града"
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.