https://ria.ru/20220410/donbass-1782774986.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 10.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"

ВСУ трижды за 15 минут трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую, в том числе ракетами РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T15:14

2022-04-10T15:14

2022-04-10T17:37

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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. ВСУ трижды за 15 минут трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую, в том числе ракетами РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 14:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"; 14:50 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт город Донецк (Петровский район): <...> шесть ракет из БМ-21 "Град", шесть мин калибром 120 миллиметров; 14:55 — населенный пункт Авдеевка — н. п. Ясиноватая: <...> шесть снарядов из 152 мм", — отмечается в телеграм-канале представительства.Помимо этого, в 16:40 ВСУ нанесли обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами калибра 122 миллиметра, а в 17:10 выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782759346.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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