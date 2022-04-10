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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/donbass-1782774986.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 10.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"
ВСУ трижды за 15 минут трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую, в том числе ракетами РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T15:14
2022-04-10T17:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. ВСУ трижды за 15 минут трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую, в том числе ракетами РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 14:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"; 14:50 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт город Донецк (Петровский район): &lt;...&gt; шесть ракет из БМ-21 "Град", шесть мин калибром 120 миллиметров; 14:55 — населенный пункт Авдеевка — н. п. Ясиноватая: &lt;...&gt; шесть снарядов из 152 мм", — отмечается в телеграм-канале представительства.Помимо этого, в 16:40 ВСУ нанесли обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами калибра 122 миллиметра, а в 17:10 выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782759346.html
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
15:14 10.04.2022 (обновлено: 17:37 10.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую из "Градов"

ДНР: ВСУ за десять минут выпустили по Донецку и Ясиноватой 21 ракету из "Градов"

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда на улице в Донецке
Осколки снаряда на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда на улице в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. ВСУ трижды за 15 минут трижды обстреляли Донецк и Ясиноватую, в том числе ракетами РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 14:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град"; 14:50 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт город Донецк (Петровский район): <...> шесть ракет из БМ-21 "Град", шесть мин калибром 120 миллиметров; 14:55 — населенный пункт Авдеевка — н. п. Ясиноватая: <...> шесть снарядов из 152 мм", — отмечается в телеграм-канале представительства.
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Российский фрегат ударил "Калибрами" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Помимо этого, в 16:40 ВСУ нанесли обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами калибра 122 миллиметра, а в 17:10 выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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