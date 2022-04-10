13:45 10.04.2022 (обновлено: 17:38 10.04.2022)
Украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли поселок шахты "Трудовская" в Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина во дворе жилого дома в посёлке шахты "Трудовская" в Донецке
Мина во дворе жилого дома в посёлке шахты "Трудовская" в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Донецк в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.