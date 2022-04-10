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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 10.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220410/donbass-1782761472.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 10.04.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T12:01
2022-04-10T17:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
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горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
12:01 10.04.2022 (обновлено: 17:40 10.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке пять мин калибром 120 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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