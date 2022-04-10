https://ria.ru/20220410/donbass-1782760574.html
Три района Донецка остались без электричества после обстрела ВСУ
Три района Донецка остались без электричества после обстрела ВСУ - РИА Новости, 10.04.2022
Три района Донецка остались без электричества после обстрела ВСУ
Петровский, Кировский, Ленинский районы Донецка обесточены в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:54
2022-04-10T11:54
2022-04-10T17:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Петровский, Кировский, Ленинский районы Донецка обесточены в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о попадании боеприпаса ВФУ в трансформаторную подстанцию по адресу… Петровский, Кировский, Ленинский районы города Донецка обесточены", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
11:54 10.04.2022 (обновлено: 17:48 10.04.2022)
Три района Донецка остались без электричества после обстрела ВСУ
ДНР: Петровский, Кировский, Ленинский районы Донецка обесточены из-за обстрела ВСУ