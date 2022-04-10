https://ria.ru/20220410/donbass-1782760574.html

Три района Донецка остались без электричества после обстрела ВСУ

Три района Донецка остались без электричества после обстрела ВСУ - РИА Новости, 10.04.2022

Три района Донецка остались без электричества после обстрела ВСУ

Петровский, Кировский, Ленинский районы Донецка обесточены в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:54

2022-04-10T11:54

2022-04-10T17:48

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Петровский, Кировский, Ленинский районы Донецка обесточены в результате обстрела украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о попадании боеприпаса ВФУ в трансформаторную подстанцию по адресу… Петровский, Кировский, Ленинский районы города Донецка обесточены", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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