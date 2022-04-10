Двое мирных жителей ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой
Штаб обороны: двое мирных жителей ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой… ранены два мирных жителя. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.