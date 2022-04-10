https://ria.ru/20220410/donbass-1782759964.html

Двое мирных жителей ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой

Двое мирных жителей ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой - РИА Новости, 10.04.2022

Двое мирных жителей ранены при обстреле украинскими войсками Ясиноватой

Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:47

2022-04-10T11:47

2022-04-10T11:47

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой… ранены два мирных жителя. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр