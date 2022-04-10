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Украинские войска за десять минут четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за десять минут четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 10.04.2022

Украинские войска за десять минут четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за десять минут утром в воскресенье совершили четыре обстрела по Еленовке, Донецку и Ясиноватой в Донецкой народной республике, выпустив пять... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T11:23

2022-04-10T11:23

2022-04-10T11:27

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска за десять минут утром в воскресенье совершили четыре обстрела по Еленовке, Донецку и Ясиноватой в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град" и 21 снаряд калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра; 10.47 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 10.55 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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