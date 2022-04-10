https://ria.ru/20220410/donbass-1782756723.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 10.04.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпущено 9 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T11:20
2022-04-10T11:20
2022-04-10T17:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпущено 9 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… населенный пункт Новоселовка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.45.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)
11:20 10.04.2022 (обновлено: 17:36 10.04.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Пантелеймоновке девять снарядов