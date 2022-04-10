https://ria.ru/20220410/donbass-1782742951.html
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 10.04.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска утром обстреляли Еленовку, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T08:40
2022-04-10T08:40
2022-04-10T17:51
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Еленовку, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.10.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия обстрела Еленовки украинскими войсками
Украинские войска за десять минут утром в воскресенье совершили четыре обстрела по Еленовке, Донецку и Ясиноватой в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из БМ-21 "Град" и 21 снаряд калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
2022-04-10T08:40
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
08:40 10.04.2022 (обновлено: 17:51 10.04.2022)
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Еленовке шесть снарядов калибром 122 мм