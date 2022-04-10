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В Россию за сутки въехали свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 10.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Россию за сутки въехали свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса
В Россию за сутки въехали свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 10.04.2022
В Россию за сутки въехали свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса
Свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:35
2022-04-10T09:35
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
донбасс
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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общество, россия, украина, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию
09:35 10.04.2022
 
В Россию за сутки въехали свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса

Свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, в Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Беженцы из Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
18 марта, 20:17Инфографика
Беженцы с Украины: куда направляются вынужденные переселенцы
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияУкраинаДонбассЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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