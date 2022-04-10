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В Россию за сутки въехали свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса

В Россию за сутки въехали свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 10.04.2022

В Россию за сутки въехали свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса

Свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T09:35

2022-04-10T09:35

2022-04-10T09:35

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

донбасс

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Свыше 13,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, донбасс, эвакуация жителей днр и лнр в россию