https://ria.ru/20220409/youtube-1782675699.html
В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube
В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube - РИА Новости, 09.04.2022
В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что блокировка YouTube-канала "ДумаТВ" –... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T13:06
2022-04-09T13:06
2022-04-09T13:06
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что блокировка YouTube-канала "ДумаТВ" – очередная провокация американского видеохостинга, вопрос применения к нему жестких мер – это теперь уже вопрос времени.Google в субботу заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ", сообщил сам телеканал в своем Telegram-канале."Блокировка YouTube-канала "ДумаТВ" – очередная провокация американского видеохостинга", - написал Горелкин в своём Telegram-канале.Парламентарий отметил, что YouTube делает всё, чтобы получить от российского регулятора максимальные санкции, предусмотренные законом: замедление скорости или даже блокировку. "И тем самым настроить против государства граждан, которые даже не интересуются политикой, а смотрят на YouTube исключительно развлекательный контент", - добавил он."Вопрос применения жестких мер – это теперь уже вопрос времени", - подчеркнул Горелкин.Также депутат призвал россиян переходить на отечественные видеохостинги и переносить туда свой контент.
https://ria.ru/20220409/youtube-1782664795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, youtube, россия, госдума рф, антон горелкин
В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube
Зампред комитета Госдумы Горелкин назвал применение к YouTube жестких мер вопросом времени