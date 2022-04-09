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В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube - РИА Новости, 09.04.2022
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В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube
В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube - РИА Новости, 09.04.2022
В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что блокировка YouTube-канала "ДумаТВ" –... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T13:06
2022-04-09T13:06
технологии
google
youtube
россия
госдума рф
антон горелкин
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что блокировка YouTube-канала "ДумаТВ" – очередная провокация американского видеохостинга, вопрос применения к нему жестких мер – это теперь уже вопрос времени.Google в субботу заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ", сообщил сам телеканал в своем Telegram-канале."Блокировка YouTube-канала "ДумаТВ" – очередная провокация американского видеохостинга", - написал Горелкин в своём Telegram-канале.Парламентарий отметил, что YouTube делает всё, чтобы получить от российского регулятора максимальные санкции, предусмотренные законом: замедление скорости или даже блокировку. "И тем самым настроить против государства граждан, которые даже не интересуются политикой, а смотрят на YouTube исключительно развлекательный контент", - добавил он."Вопрос применения жестких мер – это теперь уже вопрос времени", - подчеркнул Горелкин.Также депутат призвал россиян переходить на отечественные видеохостинги и переносить туда свой контент.
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технологии, google, youtube, россия, госдума рф, антон горелкин
13:06 09.04.2022
 
В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube

Зампред комитета Госдумы Горелкин назвал применение к YouTube жестких мер вопросом времени

© Depositphotos / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© Depositphotos / ibphoto
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что блокировка YouTube-канала "ДумаТВ" – очередная провокация американского видеохостинга, вопрос применения к нему жестких мер – это теперь уже вопрос времени.
Google в субботу заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ", сообщил сам телеканал в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор
"Блокировка YouTube-канала "ДумаТВ" – очередная провокация американского видеохостинга", - написал Горелкин в своём Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что YouTube делает всё, чтобы получить от российского регулятора максимальные санкции, предусмотренные законом: замедление скорости или даже блокировку. "И тем самым настроить против государства граждан, которые даже не интересуются политикой, а смотрят на YouTube исключительно развлекательный контент", - добавил он.
"Вопрос применения жестких мер – это теперь уже вопрос времени", - подчеркнул Горелкин.
Также депутат призвал россиян переходить на отечественные видеохостинги и переносить туда свой контент.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
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ТехнологииGoogleYouTubeРоссияГосдума РФАнтон Горелкин
 
 
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