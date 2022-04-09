https://ria.ru/20220409/youtube-1782675699.html

В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube

В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube - РИА Новости, 09.04.2022

В Госдуме прокомментировали блокировку ее канала в YouTube

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что блокировка YouTube-канала "ДумаТВ" –... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T13:06

2022-04-09T13:06

2022-04-09T13:06

технологии

google

youtube

россия

госдума рф

антон горелкин

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что блокировка YouTube-канала "ДумаТВ" – очередная провокация американского видеохостинга, вопрос применения к нему жестких мер – это теперь уже вопрос времени.Google в субботу заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ", сообщил сам телеканал в своем Telegram-канале."Блокировка YouTube-канала "ДумаТВ" – очередная провокация американского видеохостинга", - написал Горелкин в своём Telegram-канале.Парламентарий отметил, что YouTube делает всё, чтобы получить от российского регулятора максимальные санкции, предусмотренные законом: замедление скорости или даже блокировку. "И тем самым настроить против государства граждан, которые даже не интересуются политикой, а смотрят на YouTube исключительно развлекательный контент", - добавил он."Вопрос применения жестких мер – это теперь уже вопрос времени", - подчеркнул Горелкин.Также депутат призвал россиян переходить на отечественные видеохостинги и переносить туда свой контент.

https://ria.ru/20220409/youtube-1782664795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, google, youtube, россия, госдума рф, антон горелкин