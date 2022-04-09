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В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube - РИА Новости, 09.04.2022
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В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube
В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube - РИА Новости, 09.04.2022
В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube
YouTube идет к тому, чтобы стать в России вне закона, написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:30
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технологии
госдума рф
google
youtube
андрей клишас
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. YouTube идет к тому, чтобы стать в России вне закона, написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале."Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор", — заявил он.Ранее в Telegram-канале Госдумы сообщили, что Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ". В ГД были к этому готовы и развивали другие площадки.
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технологии, госдума рф, google, youtube, андрей клишас, совет федерации рф, россия
11:30 09.04.2022 (обновлено: 11:53 09.04.2022)
 
В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube

Сенатор Клишас заявил, что из-за блокировки канала ГД YouTube может стать вне закона в РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. YouTube идет к тому, чтобы стать в России вне закона, написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
"Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор", — заявил он.
Ранее в Telegram-канале Госдумы сообщили, что Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ". В ГД были к этому готовы и развивали другие площадки.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
Вчера, 11:20
Захарова заявила, что YouTube подписал себе приговор
 
ТехнологииГосдума РФGoogleYouTubeАндрей КлишасСовет Федерации РФРоссия
 
 
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