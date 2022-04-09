https://ria.ru/20220409/youtube-1782665623.html

В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube

В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube - РИА Новости, 09.04.2022

В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube

YouTube идет к тому, чтобы стать в России вне закона, написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T11:30

2022-04-09T11:30

2022-04-09T11:53

технологии

госдума рф

google

youtube

андрей клишас

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. YouTube идет к тому, чтобы стать в России вне закона, написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале."Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор", — заявил он.Ранее в Telegram-канале Госдумы сообщили, что Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ". В ГД были к этому готовы и развивали другие площадки.

https://ria.ru/20220409/youtube-1782664795.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, госдума рф, google, youtube, андрей клишас, совет федерации рф, россия