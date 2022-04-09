https://ria.ru/20220409/youtube-1782665623.html
В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube
В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube - РИА Новости, 09.04.2022
В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube
YouTube идет к тому, чтобы стать в России вне закона, написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T11:30
2022-04-09T11:30
2022-04-09T11:53
технологии
госдума рф
google
youtube
андрей клишас
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. YouTube идет к тому, чтобы стать в России вне закона, написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале."Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор", — заявил он.Ранее в Telegram-канале Госдумы сообщили, что Google заблокировал YouTube-канал "Дума ТВ". В ГД были к этому готовы и развивали другие площадки.
https://ria.ru/20220409/youtube-1782664795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, госдума рф, google, youtube, андрей клишас, совет федерации рф, россия
11:30 09.04.2022 (обновлено: 11:53 09.04.2022)
В Совфеде прокомментировали блокировку канала Госдумы на YouTube
Сенатор Клишас заявил, что из-за блокировки канала ГД YouTube может стать вне закона в РФ