https://ria.ru/20220409/ukraina-1782694993.html

С территории Украины не должно исходить угроз для России, заявил Антонов

С территории Украины не должно исходить угроз для России, заявил Антонов - РИА Новости, 09.04.2022

С территории Украины не должно исходить угроз для России, заявил Антонов

Крайне важно достичь целей по демилитаризации и денацификации Украины, угроз России с ее территории исходить не должно, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:59

2022-04-09T16:59

2022-04-09T16:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Крайне важно достичь целей по демилитаризации и денацификации Украины, угроз России с ее территории исходить не должно, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции "Института Шиллера".Мероприятие посвящено теме "создания новой архитектуры безопасности и развития для всех государств"."Сегодня крайне важно достичь денацификации и демилитаризации Украины, чтобы закрепить неядерный статус Киева и его приверженность международным соглашениям по нераспространению ОМУ", - сказал Антонов."Мы должны сделать все для предотвращения подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз РФ, исходящих с украинской территории, быть не должно", - подчеркнул он.Как заявил Антонов, в этом цель специальной военной операции РФ на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, анатолий антонов