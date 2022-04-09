Рейтинг@Mail.ru
С территории Украины не должно исходить угроз для России, заявил Антонов - РИА Новости, 09.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/ukraina-1782694993.html
С территории Украины не должно исходить угроз для России, заявил Антонов
С территории Украины не должно исходить угроз для России, заявил Антонов - РИА Новости, 09.04.2022
С территории Украины не должно исходить угроз для России, заявил Антонов
Крайне важно достичь целей по демилитаризации и денацификации Украины, угроз России с ее территории исходить не должно, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:59
2022-04-09T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
анатолий антонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782217490_664:105:2820:1318_1920x0_80_0_0_a3687e0b768cf562c57a7a63407db94b.jpg
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Крайне важно достичь целей по демилитаризации и денацификации Украины, угроз России с ее территории исходить не должно, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции "Института Шиллера".Мероприятие посвящено теме "создания новой архитектуры безопасности и развития для всех государств"."Сегодня крайне важно достичь денацификации и демилитаризации Украины, чтобы закрепить неядерный статус Киева и его приверженность международным соглашениям по нераспространению ОМУ", - сказал Антонов."Мы должны сделать все для предотвращения подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз РФ, исходящих с украинской территории, быть не должно", - подчеркнул он.Как заявил Антонов, в этом цель специальной военной операции РФ на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782217490_274:0:2807:1900_1920x0_80_0_0_7533c42652a1ddb6eec611fefe16dee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, анатолий антонов
16:59 09.04.2022
 
С территории Украины не должно исходить угроз для России, заявил Антонов

Посол в США Антонов: с территории Украины не должно исходить угроз для России

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные на бронетранспортере в районе Киева
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Крайне важно достичь целей по демилитаризации и денацификации Украины, угроз России с ее территории исходить не должно, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе онлайн-конференции "Института Шиллера".
Мероприятие посвящено теме "создания новой архитектуры безопасности и развития для всех государств".
"Сегодня крайне важно достичь денацификации и демилитаризации Украины, чтобы закрепить неядерный статус Киева и его приверженность международным соглашениям по нераспространению ОМУ", - сказал Антонов.
"Мы должны сделать все для предотвращения подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия. Угроз РФ, исходящих с украинской территории, быть не должно", - подчеркнул он.
Как заявил Антонов, в этом цель специальной военной операции РФ на Украине.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За что Россия борется на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаАнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала