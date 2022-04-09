https://ria.ru/20220409/sk-1782715815.html

СК возбудил два дела из-за обстрелов Донбасса украинскими войсками

СК возбудил два дела из-за обстрелов Донбасса украинскими войсками - РИА Новости, 09.04.2022

СК возбудил два дела из-за обстрелов Донбасса украинскими войсками

Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после обстрелов украинскими войсками Донбасса из тяжелых видов вооружения, сообщается в... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T21:00

2022-04-09T21:00

2022-04-09T21:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после обстрелов украинскими войсками Донбасса из тяжелых видов вооружения, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в ДНР в период с восьмого по девятое апреля военнослужащие ВСУ произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов инфраструктуры в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, а также населенных пунктах Степное Марьинского района, Еленовка Волновахского района, Великоновоселковского района Донецкой Народной Республики. В ЛНР обстрелам подверглись город Первомайск, а также населенные пункты Калиново, Донецкий, Калиново-Борщеватое.В результате обстрелов погибли девять мирных жителей, 38 человек получили ранения, среди них двое детей. Кроме того, повреждены 35 объектов гражданской инфраструктуры - жилых домов, хозяйственных и административных построек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс