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СК возбудил два дела из-за обстрелов Донбасса украинскими войсками - РИА Новости, 09.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220409/sk-1782715815.html
СК возбудил два дела из-за обстрелов Донбасса украинскими войсками
СК возбудил два дела из-за обстрелов Донбасса украинскими войсками - РИА Новости, 09.04.2022
СК возбудил два дела из-за обстрелов Донбасса украинскими войсками
Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после обстрелов украинскими войсками Донбасса из тяжелых видов вооружения, сообщается в... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T21:00
2022-04-09T21:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после обстрелов украинскими войсками Донбасса из тяжелых видов вооружения, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в ДНР в период с восьмого по девятое апреля военнослужащие ВСУ произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов инфраструктуры в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, а также населенных пунктах Степное Марьинского района, Еленовка Волновахского района, Великоновоселковского района Донецкой Народной Республики. В ЛНР обстрелам подверглись город Первомайск, а также населенные пункты Калиново, Донецкий, Калиново-Борщеватое.В результате обстрелов погибли девять мирных жителей, 38 человек получили ранения, среди них двое детей. Кроме того, повреждены 35 объектов гражданской инфраструктуры - жилых домов, хозяйственных и административных построек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
луганская народная республика
россия
украина
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс
21:00 09.04.2022
 
СК возбудил два дела из-за обстрелов Донбасса украинскими войсками

СК возбудил два дела из-за обстрелов украинскими войсками Донбасса из тяжелого вооружения

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела после обстрелов украинскими войсками Донбасса из тяжелых видов вооружения, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
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3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
По данным ведомства, в ДНР в период с восьмого по девятое апреля военнослужащие ВСУ произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов инфраструктуры в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, а также населенных пунктах Степное Марьинского района, Еленовка Волновахского района, Великоновоселковского района Донецкой Народной Республики. В ЛНР обстрелам подверглись город Первомайск, а также населенные пункты Калиново, Донецкий, Калиново-Борщеватое.
В результате обстрелов погибли девять мирных жителей, 38 человек получили ранения, среди них двое детей. Кроме того, повреждены 35 объектов гражданской инфраструктуры - жилых домов, хозяйственных и административных построек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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