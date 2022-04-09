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В Казани мужчина погиб при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 09.04.2022
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В Казани мужчина погиб при пожаре в многоэтажке
В Казани мужчина погиб при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 09.04.2022
В Казани мужчина погиб при пожаре в многоэтажке
Житель Казани погиб в результате пожара в многоэтажном доме в субботу днем, сообщает ГУМЧС по Татарстану. РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T16:22
2022-04-09T16:32
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 9 апр -РИА Новости. Житель Казани погиб в результате пожара в многоэтажном доме в субботу днем, сообщает ГУМЧС по Татарстану."В 14.52 поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже многоквартирного дома по улице Габишева, 7 в Казани. Подразделения гарнизона прибыли к месту, работают по номеру вызова 1БИС… Один пострадавший. В 15.21 медики, к сожалению, констатировали смерть", - говорится в сообщении.В 15.24 пожарные ликвидировали открытое горение в однокомнатной квартире.По информации соседей, погибший мужчина проживал один. Площадь пожара и причины уточняются."Прокуратура Республики Татарстан начала проверку после хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме. Предварительно установлено, что в 14.52 во втором подъезде многоквартирного дома номер 7 по улице Габишева на девятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси", - говорится в сообщении.На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов.Обстоятельства случившегося выясняются. Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, казань
16:22 09.04.2022 (обновлено: 16:32 09.04.2022)
 
В Казани мужчина погиб при пожаре в многоэтажке

Житель Казани погиб в результате пожара в однокомнатной квартире многоэтажного дома

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 9 апр -РИА Новости. Житель Казани погиб в результате пожара в многоэтажном доме в субботу днем, сообщает ГУМЧС по Татарстану.
"В 14.52 поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже многоквартирного дома по улице Габишева, 7 в Казани. Подразделения гарнизона прибыли к месту, работают по номеру вызова 1БИС… Один пострадавший. В 15.21 медики, к сожалению, констатировали смерть", - говорится в сообщении.
В 15.24 пожарные ликвидировали открытое горение в однокомнатной квартире.
По информации соседей, погибший мужчина проживал один. Площадь пожара и причины уточняются.
"Прокуратура Республики Татарстан начала проверку после хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме. Предварительно установлено, что в 14.52 во втором подъезде многоквартирного дома номер 7 по улице Габишева на девятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов.

Обстоятельства случившегося выясняются. Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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