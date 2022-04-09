https://ria.ru/20220409/pozhar-1782691146.html

В Казани мужчина погиб при пожаре в многоэтажке

В Казани мужчина погиб при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 09.04.2022

В Казани мужчина погиб при пожаре в многоэтажке

Житель Казани погиб в результате пожара в многоэтажном доме в субботу днем, сообщает ГУМЧС по Татарстану. РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:22

2022-04-09T16:22

2022-04-09T16:32

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 9 апр -РИА Новости. Житель Казани погиб в результате пожара в многоэтажном доме в субботу днем, сообщает ГУМЧС по Татарстану."В 14.52 поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже многоквартирного дома по улице Габишева, 7 в Казани. Подразделения гарнизона прибыли к месту, работают по номеру вызова 1БИС… Один пострадавший. В 15.21 медики, к сожалению, констатировали смерть", - говорится в сообщении.В 15.24 пожарные ликвидировали открытое горение в однокомнатной квартире.По информации соседей, погибший мужчина проживал один. Площадь пожара и причины уточняются."Прокуратура Республики Татарстан начала проверку после хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме. Предварительно установлено, что в 14.52 во втором подъезде многоквартирного дома номер 7 по улице Габишева на девятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси", - говорится в сообщении.На место происшествия выехал прокурор Казани Олег Дроздов.Обстоятельства случившегося выясняются. Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220331/pozhar-1781154696.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань