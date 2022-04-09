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В Коми загорелся торговый центр - РИА Новости, 09.04.2022
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В Коми загорелся торговый центр
В Коми загорелся торговый центр - РИА Новости, 09.04.2022
В Коми загорелся торговый центр
Торговый центр "Северное сияние" загорелся в городе Усинске (республика Коми), по предварительной информации, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по... РИА Новости, 09.04.2022
2022-04-09T08:17
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происшествия
усинск
республика коми
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Торговый центр "Северное сияние" загорелся в городе Усинске (республика Коми), по предварительной информации, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону."В городе Усинске по улице Нефтяников произошел пожар в ТЦ "Северное сияние". На место пожара направлены силы и средства Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.По предварительным данным МЧС РФ, пожар произошел на площади 200 "квадратов". Отмечается, что торговый центр расположен на первом этаже многоквартирного жилого дома, спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей. В ликвидации пожара задействовано более 40 человек и 16 единиц техники.Позже появилось сообщение о локализации пожара."В 08:03 (мск) пожар локализован на площади 250 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
усинск
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происшествия, усинск, республика коми
08:17 09.04.2022 (обновлено: 08:19 09.04.2022)
 
В Коми загорелся торговый центр

Торговый центр "Северное сияние", расположенный в жилом доме, загорелся в Усинске

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Торговый центр "Северное сияние" загорелся в городе Усинске (республика Коми), по предварительной информации, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
"В городе Усинске по улице Нефтяников произошел пожар в ТЦ "Северное сияние". На место пожара направлены силы и средства Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным МЧС РФ, пожар произошел на площади 200 "квадратов". Отмечается, что торговый центр расположен на первом этаже многоквартирного жилого дома, спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей. В ликвидации пожара задействовано более 40 человек и 16 единиц техники.
Позже появилось сообщение о локализации пожара.
"В 08:03 (мск) пожар локализован на площади 250 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
 
ПроисшествияУсинскРеспублика Коми
 
 
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