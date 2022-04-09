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В Коми загорелся торговый центр

В Коми загорелся торговый центр - РИА Новости, 09.04.2022

В Коми загорелся торговый центр

Торговый центр "Северное сияние" загорелся в городе Усинске (республика Коми), по предварительной информации, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T08:17

2022-04-09T08:17

2022-04-09T08:19

происшествия

усинск

республика коми

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Торговый центр "Северное сияние" загорелся в городе Усинске (республика Коми), по предварительной информации, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону."В городе Усинске по улице Нефтяников произошел пожар в ТЦ "Северное сияние". На место пожара направлены силы и средства Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.По предварительным данным МЧС РФ, пожар произошел на площади 200 "квадратов". Отмечается, что торговый центр расположен на первом этаже многоквартирного жилого дома, спасатели незамедлительно приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей. В ликвидации пожара задействовано более 40 человек и 16 единиц техники.Позже появилось сообщение о локализации пожара."В 08:03 (мск) пожар локализован на площади 250 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

усинск

республика коми

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усинск, республика коми